Grant Thornton Zypern wird eine Behörde Masternode auf VeChainThor Öffentliche Blockchain

Nicosia, Zypern (ots/PRNewswire) - Mit dem Ziel, ein sicheres und wachsendes Blockchain-Ökosystem zu schaffen, Die VeChain Foundation hat sich seit jeher dafür eingesetzt, einflussreiche Stakeholder in das Ökosystem zu bringen und Partner weltweit um das gemeinsame Ziel zu versammeln, Geschäftsprobleme durch den Einsatz von Blockchain-Technologie zu lösen.Grant Thornton Cyprus (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3016384-1&h=440538981&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3016384-1%26h%3D3438195963%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.grantthornton.global%252Fen%252Flocations%252FCyprus%252F%26a%3DGrant%2BThornton%2BCyprus&a=Grant+Thornton+Cyprus), eine der größten Unternehmensberatungen Zyperns und Mitglied von Grant Thorntons ausgedehntem Geschäftsnetzwerk in über 140 Ländern, hat offiziell bekannt gegeben, dass es einer der 101 Authority Masternodes für die VeChainThor Blockchain geworden ist.Anfang dieses Jahres kündigten Grant Thornton Cyprus und VeChain eine offizielle Partnerschaft mit der gemeinsamen Absicht an, Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Implementierung von Blockchain-Lösungen für lokale und ausländische Unternehmen anzubieten und auszubauen.Grant Thornton Zyperns Entscheidung, sich als einer der VeChainThor Authority Masternodes zu präsentieren und zu helfen, Teil des kritischen Rückgrats der VeChainThor Architektur zu sein. Ihr Beitritt zum Programm ist eine stillschweigende Anerkennung sowohl der Legitimität des Projekts, der Stärke seines Netzwerks und seiner Zukunft, als auch die aktive Fortsetzung des dynamischen Wachstums des VeChain-Ökosystems als Ganzes.Authority Masternodes sind das kritische Rückgrat der VeChainThor-Blockchain, schließlich verpacken, verarbeiten und ergänzen sie die Blockchain. Daher ist eine sorgfältige und rechtskonforme Auswahl entscheidend, um hohe Standards zu gewährleisten. Im VeChainThor-Konsensmodell vertreten 101 Authority Masternode-Inhaber durch Enterprise User, Blockchain-Entwicklungsteams, Business Development Partner, Community Contributors und akademische Forschungspartner, sind für die Validierung von Transaktionen im gesamten Blockchain-Ökosystem verantwortlich.Sunny Lu, Generalsekretär der VeChain Foundation, sagte: "Um wirklich eine ausgereifte und zuverlässige Blockchain-Plattform und ein Ökosystem zu bieten, hat die VeChain Foundation immer die Bedeutung von Ökosystempartnern erkannt. Als Enabler im Blockchain-Ökosystem wird die Stiftung GT-Cyprus dazu bringen, mehr Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen und wertvolle Transaktionen auf der VeChainThor-Blockchain zu erstellen."Anstatt Blockchain-Lösungen von Grund auf neu zu entwickeln, kann Grant Thornton Cyprus als Authority Masternode das VeChain-Blockchain-Protokoll nutzen, technische Funktionen, die für die Geschäftsannahme einschließlich Gebührendelegierung, Multitask-Transaktionen entwickelt wurden, sowie die bereits auf VeChainThor basierenden Anwendungen. Mit den zusätzlichen Belohnungen für die Authority Masternode wird Grant Thornton Zypern in der Lage sein, die Kosten zu senken und die Barrieren der Verwendung von Blockchain-Technologie zu beseitigen, um Dienstleistungen für ihre Kunden bereitzustellen."Als Authority Masternode von VeChainThor werden wir in der Lage sein, die Bedürfnisse unserer Kunden besser zu erfüllen, indem wir proprietäre Produkte mit der aufkommenden Blockchain-Technologie einführen," Herr Alexis Nicolaou, Direktor von Distributed Ledger Technologies bei Grant Thornton Cyprus, betonte. Wir erkennen die potenziellen Auswirkungen der Blockchain-Technologie und haben den Weg für die Umgestaltung traditioneller Branchen wie Finanzen, Supply Chain Management, erneuerbare Energien, E-Commerce und Gesundheit & Sicherheit geebnet. Gemeinsam mit VeChain werden wir das Unternehmenswachstum in mehreren Branchen erkunden."Mit Grant Thornton Cyprus, DNV GL und anderen renommierten Unternehmen, die Transaktionen auf der VeChainThor-Blockchain sichern und validieren, werden Unternehmen, Regierungsbehörden und dApps, die auf VeChainThor aufbauen, sicher von der Unveränderlichkeit der Daten überzeugt.Über Grant Thornton ZypernGrant Thornton Zypern ist eine der ältesten Buchhaltungspraktiken auf der Insel. Das 1942 gegründete Unternehmen wurde 1982 Mitglied von Grant Thornton International. Als Mitglied von Grant Thornton International können wir das Wissen und die Erfahrung unseres lokalen Marktes mit den Technologien, Methoden und fachlichen Ressourcen einer professionellen Dienstleistungsorganisation kombinieren, die an der Spitze des globalen Rechnungswesens steht. Im September 2018 erweiterte Grant Thornton (Cyprus) Limited seine Technologiedienstleistungen mit der Einführung einer neuen Servicelinie. Die Abteilung Distributed Ledger Technology (oder Blockchain) hat Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Implementierung von DLT-Technologien für lokale und ausländische Unternehmen erbracht. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.grantthornton.com.cy/services/distributed-ledger-technologies/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3016384-1&h=2696832335&u=https%3A%2F%2Fwww.grantthornton.com.cy%2Fservices%2Fdistributed-ledger-technologies%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.grantthornton.com.cy%2Fservices%2Fdistributed-ledger-technologies%2F)Über VeChain FoundationDie 2015 ins Leben gerufene VeChain Foundation hat unermüdlich daran gearbeitet, die Brücken zwischen der Blockchain-Technologie und der realen Welt zu schlagen. VeChainThor Entwicklung weiter an Tempo zu gewinnen, Übergang von Konsortium-Netzwerk zu Best-in-Class-öffentliche Blockchain-Plattform mit Proof of Authority Konsens, mit fortschrittlichen technischen Features, Governance-Struktur und Wirtschaftsmodell.Als Wegbereiter des Ökosystems ist es die Mission der Stiftung, Bauherren und Innovatoren zu stärken, indem sie Werkzeuge entwickelt, die Adoptionshürden systematisch beseitigen. Durch die Entwicklung einer Reihe innovativer Tools wie Multi-Task-Transaktion, Gebührendelegierung usw. ist VeChain in der Lage, die Eintrittsbarrieren für Unternehmen und Entwickler gleichermaßen deutlich zu senken.VeChainThor wurde bereits in einer Vielzahl von Anwendungsfällen eingesetzt, darunter Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, PICC, H&M Group, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group und weitere.Für weitere Informationen über VeChain Authority Masternode besuchen Sie bitte: www.vechain.org