Granite Point Mortgage Trust Inc: Achtung, lieber Anleger!

Granite Point Mortgage Trust Inc weist am 01.12.2019, 03:35 Uhr einen Kurs von 18.17 USD an der Börse auf.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Granite Point Mortgage Trust Inc einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Granite Point Mortgage Trust Inc jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Granite Point Mortgage Trust Inc konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Granite Point Mortgage Trust Inc auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,39 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Granite Point Mortgage Trust Inc damit 2,81 Prozent unter dem Durchschnitt (7,2 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt 7,7 Prozent. Granite Point Mortgage Trust Inc liegt aktuell 3,3 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Dividende: Granite Point Mortgage Trust Inc schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 9,25 % und somit 4,17 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 5,08 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".