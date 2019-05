Grandioses #GNTM! Bestes Halbfinale seit sechs Jahren

Unterföhring (ots) - Heidi Klum und ihre Halbfinalistinnenverzaubern am Donnerstagabend beim Cover-Shooting grandiose 19,6Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer und machen ProSieben mit"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" zum Marktführer in derPrime Time. Cäcilia, (19, Freiburg im Breisgau), Sayana (20,Grevenbroich bei Stuttgart) und Simone (Stade) gehen alsFinalistinnen ins #GNTM-Finale 2019.Das ProSieben-Magazin red. überzeugt im Anschluss an #GNTM mitsehr guten 13,7 Prozent Marktanteil (14-49 J.).Mit einem sehr starken Tagesmarktanteil von 13,4 Prozent istProSieben klarer Marktführer am Donnerstag.Folge verpasst? #GNTM auf ProSieben verpasst? Es gibt viele Wege,das zu ändern. sixx zeigt jede Folge "Germany's next Topmodel - byHeidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Und auf www.prosieben.degibt es direkt nach der Ausstrahlung jede Folge online.Aktuelle Infos rund um #GNTM finden Sie auf der Presseseite:http://presse.prosieben.de/GNTM2019"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - das Finale, am 23. Maium 20:15 Uhr, live auf ProSiebenBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:17.05.2019 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Carina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1192/1108Tina.Land@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Tabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell