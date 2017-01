Köln (ots) - Hervorragende Quoten für die RTL-Dschungelshow zumStaffelstart: Mit 7,36 Millionen Zuschauern (MA: 26,8 %) ab 3 Jahreist die elfte Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"am Freitagabend um 21.15 Uhr beeindruckend bei RTL gestartet. Bei den14- bis 59-jährigen Zuschauern lag der Marktanteil bei herausragenden35,7 Prozent (5,56 Millionen). Damit war die dreistündigeAuftaktsendung live aus dem australischen Dschungel das mit Abstanderfolgreichste Programm am Freitag. In der Spitze erreichte die ersteFolge 8,29 Millionen Zuschauer.Um 20.15 Uhr war "Wer wird Millionär" bereits mit 5,73 MillionenZuschauern ab 3 Jahre (17,0 % MA) und einem Marktanteil von 16,4Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen erfolgreich. Im Anschluss an dieDschungelshow gegen 00.10 Uhr konnte das "RTL Nachtjournal" mit 3,39Millionen einen Marktanteil von 26,4 Prozent erzielen. Bei den 14-bis 59-Jährigen lag der Marktanteil des Nachrichtenmagazins sogar beisehr starken 31,5 Prozent.RTL war am Freitag mit einem Tagesmarktanteil von starken 19,0Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern klarer Tagessieger.Auf den Plätzen folgten mit großem Abstand ZDF (8,1 %), SAT.1 (7,3 %und ProSieben (7,2 %). Auch beim Gesamtpublikum lag RTL mit 14,6Prozent Tagesmarktanteil vorn, gefolgt von ZDF (13,0 %) und ARD (10,7%).Bilder und Informationen zu "Ich bin ein Star - Holt mich hierraus!" finden Sie im RTL-Pressezentrum (http://kommunikation.rtl.de)Datenquellen: AGF / GfK / DAP TV Scope / RTL MedienforschungPressekontakt:Claus RichterRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: 0221 / 456 - 74247claus.richter@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell