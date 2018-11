Grandioser SKODA Doppelsieg: Fabian Kreim vor Matthias Kahle bei international stark besetzter Lausitz-Rallye (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Boxberg (ots) -- SKODA AUTO Deutschland Pilot Fabian Kreim (26) gewinntspannendes Generationenduell gegen den DeutschenRallye-Rekordmeister Matthias Kahle (49)- Fabian Kreim/Frank Christian feiern bei anspruchsvollsterSchotter-Rallye in Deutschland ihren ersten Gesamtsieg aufdiesem Untergrund- Fabian Kreim: "Ein tolles Ende einer herausfordernden Saison"Fabian Kreim (D) vor Matthias Kahle (D): Tausende Fans erleben beider wegen ihrer phantastischen Schotterpisten auch ,Akropolis desOstens' genannten Lausitz-Rallye einen klaren SKODA Doppelsieg. Der26-jährige Fabian Kreim triumphiert im Duell der Generationen mit13,0 Sekunden Vorsprung vor dem 23 Jahre älteren DeutschenRallye-Rekordmeister und Markenkollegen Matthias Kahle. Fabian Kreimund sein Beifahrer Frank Christian (D) feiern dabei nicht nur einengelungenen Saisonausklang, sondern schaffen bei ihrem ersten Startbei Deutschlands bedeutendster Schotter-Rallye auch ihren erstenGesamtsieg auf diesem Untergrund."Das ist ein tolles Ende einer herausfordernden Saison! Ich bintotal happy, dass wir hier vor den deutschen Fans noch einmalantreten und weitere wichtige Erfahrungen auf Schotter sammelnkonnten. Der Sieg hier in der Lausitz bestätigt unsere Fortschritte,die wir in diesem Jahr in der FIA Rallye-Europameisterschaft gemachthabe", sagt Kreim. Der zweimalige Deutsche Rallye-Meister war beisechs Läufen im kontinentalen Championat im Jahr 2018 viermal aufsPodest der U28-Wertung gefahren. Viel wichtiger noch: Aus demAsphaltspezialisten wird immer mehr ein Allrounder, der mittlerweileauf jedem Untergrund Topleistungen abliefern kann.Das beweist der Odenwälder auf den gut 150 WP-Kilometern der 21.Lausitz-Rallye eindrucksvoll. Am Freitag gewinnt Fabian Kreim bei derrespektvoll auch ,Akropolis des Ostens' genannten größteSchotter-Rallye Mitteleuropas gleich die ersten dreiWertungsprüfungen souverän und geht als Spitzenreiter in den zweitenTag. Dort verwaltet der Odenwälder im SKODA FABIA R5 seinen Vorsprungund nutzt ihn auch zum Testen verschiedener Fahrwerkseinstellungenunter Wettbewerbsbedingungen. Dahinter zieht Routinier Matthias Kahleauf heimischem Terrain alle Register und kann auf eindrucksvolle Artund Weise ebenfalls die gesamte internationale Konkurrenz hinter sichlassen. Damit zeigt der siebenmalige Deutsche Rallye-Meister, der alsMarkenbotschafter in Diensten von SKODA AUTO Deutschland aufTraditionsveranstaltungen die Fans regelmäßig im legendären 130 RSbegeistert, bei seiner ersten (!) Rallye im FABIA R5 in diesem Jahrerneut seine ganze Klasse.Andreas Leue, verantwortlich für Motorsport und Tradition beiSKODA AUTO Deutschland, kommentiert: "Das war Rallye-Sport vomFeinsten, die anspruchsvollen Schotterpisten und das Interesse derFans haben unsere Erwartungen noch übertroffen. Fabian Kreim und dieRallye-Legende Matthias Kahle haben sich in ihren FABIA R5 zwei Tagelang einen tollen Fight geliefert. Dabei konnten Fabian Kreim undFrank Christian überzeugend zeigen, dass sie fahrerisch vor allem aufSchotter in diesem Jahr enorm zugelegt haben. Ein großes Komplimentauch an Matthias Kahle, der nach rund einjähriger Wettkampfpause dankseiner Routine zusammen mit Copilot Christian Doerr eine super Rallyegefahren ist. Dieses gelungene Saisonfinale macht Lust auf mehr!"Die Zahl zur Lausitz-Rallye: 9Der SKODA FABIA R5 ist auch bei der Lausitz-Rallye das klardominierende Auto. In neun der zehn Wertungsprüfungen setzt ein Pilotim Hightech-Allradler aus Tschechien die beste Zeit. Fabian Kreimtopp fünfmal die Zeitenliste, Matthias Kahle viermal.21. Lausitz-Rallye - Endstand:1. Kreim/Christian (D/D), SKODA FABIA R5 1:31:39,3 Std.2. Kahle/Doerr (D/D), SKODA FABIA R5 + 0.13,0 Min3. Orsak/Zakova (CZ/CZ), Ford Fiesta + 0.42,1 Min4. Kiss/Patko (H/H), SKODA FABIA R5 + 3.15,0 Min5. Slobodzian/Dachowski (PL/PL), Subaru Impreza N16 + 6.12,1 MinDie Lausitz-Rallye im TV:Sonntag, 4. November 201816:00 Uhr MDR, Sport im Osten 19:00 Uhr MDR, SachsenspiegelPressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deAndreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell