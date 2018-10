Wiesbaden (ots) - Mit BOHEMIAN RHAPSODY (Start: 31. Oktober)startet ein beeindruckend kraftvoller Musikfilm über Freddie Mercury,den Leadsänger der Band Queen, in den Kinos. Der Film von BryanSinger und Dexter Fletcher erzählt nicht nur das Leben Mercurys,sondern auch die Geschichte der Band, die spätestens mit ihremAuftritt bei Live Aid im Jahr 1985 zur absoluten Legende wurde. Diefünfköpfige Expertenrunde der FBW vergab einstimmig das höchstePrädikat "besonders wertvoll" und schreibt in ihrer Begründung:"Obwohl hier so komplex und vielschichtig erzählt wird, wirkt derFilm nie überladen und mit seinen über zwei Stunden Spielzeit nichteine Minute zu lang. Er ist mit viel Liebe zum Detail und authentischausgestattet. Und Rami Malek trägt in der Hauptrolle den Film, fürden er sich tief in diesen Charakter eingefühlt hat und dessenenormes Selbstbewusstsein, seine Bühnenpräsenz aber auch seineEgomanie und Verletzlichkeit glaubwürdig und intensiv ausdrückenkann. Dies gilt vor allem für das große Finale: Der Auftritt inWembley wurde perfekt nachinszeniert und es gelingt denFilmemachern, eine Ahnung davon zu vermitteln, wie explosiv undmitreißend dieser 20 Minuten Set damals war. BOHEMIAN RHAPSODY gehörtin die Liga der großen Musikfilme und Künstlerporträts und sollte,wie früher am Beginn einiger Klassiker empfohlen "laut gespielt"werden."Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/bohemian_rhapsodyMit DER TRAFIKANT (Start: 1. November) startet in dieser Woche diegelungene Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von RobertSeethaler, in der der junge Franz Huchel im Jahr 1937 im Schatten derhistorischen Ereignisse in einem Wiener Tabakladen seine Lehreantritt, sich unsterblich verliebt und auf Sigmund Freud trifft. Ganzim Stil der literarischen Vorlage erzählt Nikolaus Leytner schon fastlakonisch seine Geschichte. "Der Film lebt von Kontrastierungen - vonder Bildsprache und den Wechseln zwischen harscher Realität undTagträumereien des Jungen über die unterschiedlichen Farbschemata bishin zu deutlichen Unterschieden in der sozialen Rangordnung zwischendem ländlich-proletarischen Franz und dem großbürgerlichen Freudreichen die Ambivalenzen, die ein nachvollziehbares Bild einerunruhigen Epoche zeichnen, bei dem die Gefahr durch denNationalsozialismus schon mit den Händen zu greifen ist.Hervorzuheben sind die durch die Bank exzellenten darstellerischenLeistungen, bei denen vor allem Simon Morzé und Bruno Ganz bei ihrenstets eher beiläufig eingefangenen Begegnungen und Gesprächen fürHöhepunkte sorgen. Dass der Film vor dem Hintergrund des Erstarkensvon Rechtspopulisten in Österreich (dort sogar mitRegierungsbeteiligung) und Deutschland unversehens aktuelle Bezügebekommen hat, verstärkt die Wirkung noch." Die unabhängige Juryverlieh dem Film das Prädikat "wertvoll".Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/der_trafikantIn der kommenden Woche mit Prädikat im Kino: Damien ChazellesAUFBRUCH ZUM MOND mit Ryan Gosling als Neil Armstrong, der am 21.Juli 1969 als erster Mensch den Mond betrat.Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungenunter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- undMedienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikatenwertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungenentscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einemPool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filmeinnerhalb ihres jeweiligen Genres.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuell