Unterföhring (ots) - Diese Sendung lässt Reality-TV-Herzen höherschlagen! Die erste Folge "Promis unter Palmen" erzielt grandiose 15,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern und macht SAT.1 mit 9,7 Prozent Marktanteil zum Tagesmarktführer am Mittwoch (Z. 14-49 J.). Insgesamt schauen 6,93 Millionen Zuschauer (ab drei Jahren) in die erste Ausgabe "Promis unter Palmen". Im Anschluss punktet "Ranking the Stars" mit guten 11,7 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.).Für Schlagersänger Ennesto Monté platzt der Traum von 100.000 Euro bereits in der ersten Ausgabe von "Promis unter Palmen". Für Désirée Nick, Ronald Schill, Bastian Yotta, Claudia Obert, Janine Pink, Tobias Wegener, Carina Spack, Eva Benetatou und Matthias Mangiapane geht das Abenteuer in Thailand nächsten Mittwoch um 20:15 Uhr in SAT.1 weiter.Promi-Steckbriefe, Zitate, Fotomaterial und alle Infos rund um #PromisunterPalmen finden Sie immer auf der Presseseite: http://presse.sat1.de/pup"Promis unter Palmen", sechs Folgen, produziert von Endemol Shine Germany, ab Mittwoch, 25. März 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 26.03.2020 (vorläufig gewichtet: 25.03.2020)ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbH Kommunikation/PR Factual & Sports Christiane Maske Tel. +49 (89) 9507-1163 / Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comPromi-PR "Promis unter Palmen": Burda und Fink GmbH Petra Fink-Wuest Tel: +49 (89) 890649112 / pf@burda-fink.deBildredaktion: Clarissa Schreiner Tel. +49 (89) 9507-1191 / Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com