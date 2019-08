Unterföhring (ots) -"Promi Big Brother" startet fulminant in die neue Staffel: DieStart-Show mit Jochen Schropp und Marlene Lufen begeistert amFreitagabend in SAT.1. Sensationelle 18,2 Prozent der 14- bis49-jährigen Zuschauer sind live dabei und verfolgen die erstenGeschichten der Bewohner auf dem Campingplatz sowie den Live-Einzugvon "Big Brother"-Legende Zlatko."Promi Big Brother - Die Late Night Show" auf sixx meldet sichstark zurück: Jochen Bendel und Melissa Khalaj begeistern in derNacht mit sehr guten 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis49-Jährigen."Promi Big Brother" startet auch digital herausragendDie Video Views auf den SAT.1- und sixx-Digitalplattformen zu"Promi Big Brother" liegen bereits zum Auftakt der neuen Staffel 145Prozent über den Werten des entsprechenden Vorjahreszeitraums. Miteinem Plus von 103 Prozent konnte die Zahl der durchschnittlichtäglich aktiven User auf PromiBigBrother.de gegenüber 2018 bereitsvor dem Start verdoppelt werden.Das passierte in der Start-ShowDer Campingplatz ist ausgebucht, die Türen sind geschlossen: Mit"Big Brother"-Legende Zlatko, Schauspielerin Sylvia Leifheit undSchlagerstar Almklausi ziehen die letzten drei Bewohner live insZeltlager. Big Brother enthüllt außerdem erstmals das Luxuscamp. Dochwer hier einzieht, entscheiden alleine die Zuschauer und schickenZlatko, Joey und Jürgen in den Luxus. Im Anschluss lädt der großeBruder zum Balance-Akt in luftiger Höhe: Im Live-Duell "Höhenrausch"erkämpfen "Bachelor"-Finalistin Eva Benetatou und "LoveIsland"-Schnuckel Tobi Wegener zusätzliches Geld für dieZeltlager-Kasse. Mit einem Budget von insgesamt elf Euro schicken dieBewohner im Anschluss Eva live zum Lebensmittel-Einkauf in den frischeröffneten Markt direkt neben dem Zeltlager.Aktuelle Bewohner im Luxuscamp: "Big Brother"-Legende Zlatko,Sänger Joey Heindle, TV-Detektiv Jürgen TrovatoAktuelle Bewohner im Zeltlager: #GNTM-Kandidatin Theresia,Soap-Darstellerin Janine Pink, YouTube-Star Chris,"Bachelor"-Finalistin Eva Benetatou, Ginger Costello Wollersheim,"Love Island"-Frauenschwarm Tobi Wegener, Hellseherin Lilo vonKiesenwetter, Schlagerstar Almklausi, Schauspielerin Sylvia LeifheitAktuelle News, Interviews, Fotomaterial und alles rund um "PromiBig Brother" finden Sie auf unserer Presseseite unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother."Promi Big Brother" - von Freitag, 9. August bis Freitag, 23. August- täglich, 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und aufJoyn- täglich, nach der SAT.1-Show "Promi Big Brother - Die Late NightShow", live auf sixx und auf JoynHashtag zur Show: #PromiBBBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:10.08.2019 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell