Grandiose Stimmung mit Staraufgebot beim 5. Spirit of Istanbul Festival / Tausende Besucher feierten deutsch-türkische Freundschaft (FOTO)

Berlin (ots) -Unter dem Titel "Unrush your world" fand das Spirit of IstanbulFestival in der Arena Berlin am Samstag Abend mit Kunst, Kultur undkulinarischen Highlights der beiden Metropolen Berlin und Istanbulstatt. Unter den rund 8.000 Gästen feierten prominente Gesichter wieRebecca Mir, Nikeata Thompson, Fata Hasanovic, Mustafa Alin und NoahBecker das urban-kulinarische Spektakel.Freudetrunken und beschwingt tanzten die Mengen - die Arena tobtebis spät in den Abend zu den mitreißenden Beats von Culcha Candela,Hüsnü Senlendirici & Brooklyn Funk Essentials sowie den funkigenSounds von DJ Senay Güler.Die festlich eingedeckte Halle der Arena lud ein, dieerstklassigen, türkischen Mezze-Variationen zusammen mit demtürkischen Nationalgetränk Yeni Raki zu probieren. Die Gäste kostetensich durch eine exklusive Auswahl an Mezze-Variationen u.a. von Panemet Salis und kamen in den Genuss exklusiv gemixter YeniRaki-Cocktails mit ausgefallenen Zutaten wie Pistazie, Ayran undMajoran.Ganz nach der Yeni Raki-Philosophie, stellten die Foto-KünstlerThomas Kakareko und Levent Özçelik "unrushed-Momente" der Entspannungin Berlin und Istanbul in der Arena aus.Das Spirit of Istanbul Festival ist ein Fest derdeutsch-türkischen Freundschaft - mit urbaner Kunst, Musik und gutemEssen. Eine Chance, in inspirierender Atmosphäre für einige Momenteinnezuhalten und ganz bewusst das Leben zu genießen und das Motto desAbends gemeinsam zu feiern: Unrush your world!MEY DIAGEODiageo ist der weltweit größte Spirituosenkonzern. MitPremiummarken wie Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Windsor,Buchanan's whiskies, Smirnoff, Cîroc and Ketel One vodkas, Baileys,Captain Morgan, Tanqueray und Guinness vereint er die berühmtestenMarken für Spirituosen, Bier und Wein unter einem Dach. Diageo istein weltweit tätiges Unternehmen, das seine Produkte in mehr als 180Ländern verkauft und an der New Yorker Börse (DEO) sowie an derLondoner Börse (DGE) notiert ist.2011 übernahm Diageo Mey Içki, ein Unternehmen, das 2004 nach derPrivatisierung der Sparte von Tekel für alkoholische Getränkegegründet wurde. Mey ist in der Türkei in der Herstellung und imVertrieb und Marketing tätig. Beide Bereiche sind als jeweilseigenständige Unternehmen organisiert. Zum Produktportfolio von Meygehören Yeni Raki, Tekirdag Raki, Istanblue und Binboa Votkas, Kayra,Terra und Buzbag Wines. Mey ist seit dem ersten Tag seines Bestehensein gesellschaftlich verantwortliches Mitglied seiner Gemeinschaft.Das Unternehmen bringt die Talente seiner Mitarbeiter mit der Stärkeseiner Marken zusammen und gehört mit mehr als 1.200 einschließlichin Vertrieb und Verkauf beschäftigten Mitarbeitern zu den größtenUnternehmen der Türkei.BORCO-MARKEN-IMPORT Yeni Raki wird in Deutschland exklusiv vonBORCO-MARKEN-IMPORT distribuiert. BORCO, mit Sitz in Hamburg, isteiner der größten deutschen und europäischen Produzenten undVermarkter internationaler Top Spirituosen Marken. Das Portfolio desinhabergeführten und unabhängigen Unternehmens deckt fast allewichtigen internationalen Segmente ab und ist in seiner Stärke undGeschlossenheit sicher einmalig.