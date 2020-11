Grande Portage Resources schließt Bohrprogramm auf dem Herbert-Goldprojekt in Südost-Alaska ab

Quelle: IRW Press

Vancouver, Kanada – 12. November 2020 – Grande Portage Resources Ltd. (WKN: A2AEV5, TSX-V: GPG) („Grande Portage” oder das „Unternehmen”) (www.grandeportage.com) gibt bekannt, dass es sein zuvor angekündigtes Bohrprogramm mit 2 Bohrgeräten auf dem Herbert-Goldprojekt in Südost-Alaska abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat 21 Bohrlöcher und ungefähr 8500 Meter seines Expansionsprogramms in 2020 (über die Grenzen der vorhandenen Ressource hinaus) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung