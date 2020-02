Grand Talents: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

An der Heimatbörse Hong Kong notiert Grand Talents per 21.02.2020, 10:27 Uhr bei 4.83 HKD. Grand Talents zählt zum Segment "Bauwesen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Grand Talents einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Grand Talents jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Grand Talents in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Grand Talents haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Grand Talents bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Fundamental: Die Aktie von Grand Talents gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 10,43 insgesamt 83 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen", der 60,82 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Die Grand Talents ist mit einem Kurs von 4,62 HKD inzwischen +8,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +41,72 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.