"Grand Slam"-Siegerin Naomi Osaka ist neueste globale Markenbotschafterin von bareMinerals

Höchst entschlossen und ohne ZweifelNew York (ots/PRNewswire) - bareMinerals - eine globale Marke, diefür reine und wirksame Schönheitsprodukte steht - gibt bekannt, dassTennisprofi Naomi Osaka, zuletzt Gewinnerin von US Open undAustralian Open, zur neuesten Markenbotschafterin der "Power of Good"ernannt wurde.Naomi Osaka vertritt das Unternehmen nun nebenClean-Beauty-Botschafterin Hailey Bieber, Global-Beauty-BotschafterinRosie Huntington-Whiteley und der anderen Botschafterin der Power ofGood, Letitia Wright.Naomi Osaka, vom Damentennis-Weltverband als Nr. 1 eingestuft,wird das Gesicht der BAREPRO Performance Wear Foundation, desbestverkauften Produkts der Marke. Wie Naomi Osaka hebt BAREPROHochleistung auf ein ganz neues Niveau. Dieses Make-up hält denganzen Tag und die reine Formel kommt ohne Tierversuche aus. Inklinischen Tests wurde nachgewiesen, dass sie das Aussehen derBeschaffenheit der Haut im Verlauf der Zeit verbessert."Wir haben uns nicht nur wegen ihrer außerordentlichen Erfolge undihrer klaren Hingabe an den Sport für Naomi Osaka entschieden,sondern wegen des Selbstvertrauens, der Haltung und der Ausdauer, diesie auf dem Platz und auch sonst zeigt", sagt Jill Scalamandre,Präsidentin von bareMinerals. "Sie ist eine bemerkenswerte Person undich bin höchst erfreut, sie in der Familie von bareMineralswillkommen zu heißen."Naomi Osaka, die für Japan spielt und in den USA trainiert, istTochter einer japanischen Mutter und eines haitianischen Vaters. Sieist die erste Einzelspielerin aus Asien an der Spitze derWeltrangliste und die erste Frau seit Serena Williams im Jahr 2015,die aufeinanderfolgende Grand-Slam-Einzeltitel gewann. Dieeinundzwanzigjährige Ausnahmeathletin ist ein multikultureller Starmit engagierten Fans auf der ganzen Welt und reißt weiterhin mitjedem Schwung des Tennisschlägers Barrieren ein und überwindetKlischees."Für mich bedeutet Power of Good die beste Version des Selbst,ohne Kompromisse bei der Integrität oder Zurücksetzung anderer",sagte Naomi Osaka, Botschafterin für Power of Good. "Mit derbareMinerals BAREPRO Foundation besitze ich reine Schönheit undnatürliches Aussehen ohne Kompromisse bei der Leistung. Diese Formelnhalten meinem aktiven Lebensstil stand und lassen mich nie im Stich."Naomi Osaka erschien in der letzten Kampagne von bareMinerals undwurde von der weltbekannten Fotografin Zoey Grossman im berühmtenSheats-Goldstein-Haus mit Blick auf das kalifornische Los Angelesfotografiert. Ihr Look stammt von bareMinerals Global Make-up ArtistNikki DeRoest und konzentrierte sich darauf, die echte undauthentische Naomi Osaka leuchten zu lassen. Die Bilder der Kampagnezeigen die weibliche Schönheit von Naomi Osaka auf und neben demTennisplatz. Ihr Stil ist der eines mühelosen Glamours mit ein wenigKante.bareMinerals ist REIN OHNE KOMPROMISSE. Sämtliche Produkte sind zu100 % ohne Tierversuche und ohne Parabene, Phthalate, Formaldehyd,chemischen Sonnenschutz, Triclosan, Triclocarban, Propylenglykol,Mineralöle, Kohlenteer und Mikroperlen. Im Herzen aller Produkte vonbareMinerals stehen reine Mineralien und die Marke engagiert sichweiterhin dafür, Inhaltsstoffe, die möglicherweise fragwürdig sind,von der Haut der Kundinnen und aus der Umwelt fernzuhalten.bareMinerals bietet nach zwei Jahrzehnten in der Schönheitsbrancheweiterhin Formeln mit hoher Leistung und außerordentlich sinnlicheErfahrungen an. Gut für alle, gut für die Welt. Das ist die POWER OFGOOD.@bareMinerals #PerformanceForAll #CleanBeauty #PowerOfGoodNeue BAREPRO Performance Wear Foundations sind jetzt erhältlich.Weitere Informationen, Bilder von Produkten und Proben bei:Alice HamptonVice President, Global Communications bareMineralsahampton@sac.shiseido.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/924172/1_BarePro_Naomi_BLUESKYHERO_RACQUET_SUPERHIRES600_CMYK.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/924174/2_BP_Foundation_Global_Naomi_alt_glam_shot_Hero_VM_HIRES300_CMYK.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/924173/3_BP_Foundation_Global_Liquid_Individual_Closed_Cap_w_Brush_Espresso_Hero_VM_SUPERHIRES600_CMYK.jpgOriginal-Content von: bareMinerals, übermittelt durch news aktuell