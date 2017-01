Grand Class SB-G90: Technics präsentiert neuen Standlautsprecher mit verblüffendem Klangbild

Hamburg (ots) - Technics präsentierte heute das neueLautsprechersystem Grand Class SB-G90. Das System nutzt dasLinear-Phasen- und Punktschallquellen-Konzept für ein kristallklares,präzises Klangbild mit herausragender Abbildungsqualität. Das volleKlangspektrum wird über einen extrem breiten Frequenzbereichoriginalgetreu wiedergegeben.Zuverlässige Unterdrückung unerwünschter Vibrationen für einklares KlangbildBalanced Driver Mounting ArchitectureDie Lautsprechereinheit ist mit der neu entwickeltenausbalancierten Treiberaufhängung Balanced Driver MountingArchitecture ausgestattet. Die Anbringung an einer im Schwerpunkt derLautsprechereinheit montierten zweiten Schallwand innerhalb desGehäuses sorgt für eine zuverlässige Unterdrückung derEigenvibration. Unerwünschte Vibrationen der Lautsprechereinheit aufdie Schallwand werden vermieden, da diese nicht an der vorderenSchallwand montiert ist.So werden Verzerrungen der durch die Membran erzeugtenSchallwellen vermindert und Vibrationsgeräusche der Schallwandreduziert. Das Klangbild des Lautsprechers ist somit kristallklar,detailreich und realistisch.Extrem stabiles GehäuseDurch Verstrebungen mit Unterschallwänden innerhalb des Gehäusesund entsprechender Montage der Lautsprechereinheiten sowie durchhorizontale Verstärkungsplatten wird eine hohe Steifigkeit erzielt.Eine separate zweite Schallwand für jede Lautsprechereinheitverhindert die wechselseitige Beeinflussung derLautsprechereinheiten.Neu entwickelte, ultraschnelle Koaxial-TreibereinheitPunktschallquellen-LautsprechersystemUm die volle Räumlichkeit des Klangs zu transportieren, müssen dieWellenfronten des Lautsprecherschalls zeitgleich beim Hörereintreffen - und zwar unabhängig von der Hörposition. DasLautsprechersystem sollte also nur eine einzige punktförmigeSchallquelle nutzen.Neben dem bereits bekannten Linear-Phasen-Konzept verfügt derSB-G90 über eine neu entwickelte, konische, koaxiale2-Wege-Treibereinheit (Mittel- und Hochtöner) für eineimpulsschnelle, feinfühlige Wiedergabe.Verzerrungsarme Wiedergabe über einen großen FrequenzbereichUm das immense Frequenzspektrum hochauflösender Musikquellenwiederzugeben, kommen im SB-G90 zwei Neuentwicklungen zum Einsatz:ein 25 mm-Phase-Precision-Hochtöner und zwei verzerrungsarme16-cm-Langhub-Tieftöner. So ist ein breiter Frequenzbereich von 27 Hzbis 100 kHz möglich.Die Membran ist in allen Lautsprechereinheiten aus eloxiertemAluminium gefertigt, sodass eine harmonische Musikreproduktion überden gesamten Frequenzbereich garantiert ist.Zusätzlich sorgen in allen Lautsprechereinheiten Kupferringe undSchwingspulen mit hoher Linearität für eine geringe Verzerrung übereinen großen Frequenzbereich.Dies ermöglicht eine präzise, ausgewogene Musikreproduktion mitallen Feinheiten.Phase-Precision-Antrieb (koaxiale 2-Wege-Lautsprechereinheit)Im Hochtöner kommt eine leichte, verwindungssteife Kalotte auseloxiertem Aluminium zum Einsatz. Durch die neue, in Simulationenoptimierte Kalottenform reproduziert dieser Treiber einen umfassendenFrequenzbereich von bis zu 100 kHz, während ein Phase-Plug fürmaximale Gleichmäßigkeit des Phasengangs sorgt.Zudem nutzt der SB-G90 Schwingspulen mit hoher Linearität. Eine inden Magnetspalt injizierte magnetische Flüssigkeit macht den Treiberthermisch hoch belastbar. So wird eine hervorragende, lineareWiedergabe erzielt. Auch hohe Frequenzen werden detailreichreproduziert.Der Mitteltöner setzt auf eine leichte, hochfeste Konusmembran auseloxiertem Aluminium. Große Magnete, Kupferkappen und eineSchwingspule mit hoher Linearität im Magnetkreis garantieren geringeVerzerrungen und kräftigen Antrieb.Der Korb des Mittelton-Chassis des SB-G90 ist aus robustemAluminiumdruckguss in einer Stützstruktur aus resonanzableitendenVerstrebungen gefertigt. Selbst feinste unerwünschte Resonanzenwerden zuverlässig eliminiert. Eine präzise Mitteltonwiedergabe istdas Ergebnis.Verzerrungsarme und impulsschnelle Reproduktion tiefer BässeVerzerrungsarmer 16-cm-Langhub-TieftönerDer verzerrungsarme 16-cm-Langhub-Tieftöner ist mit Doppelmagnetenfür eine gleichbleibend hohe Antriebsleistung, einem Magnetkreis mitSchwingspulen für eine hohe Linearität, Kupferringen und kurzenAluminiumringen ausgestattet. Dieser neu entwickelteLanghub-Tieftöner vermag einen extremen Tiefbass mit hohemDynamikumfang wiederzugeben und erzielt selbst bei großenAuslenkungen einen verzerrungsarmen, präzisen Tieftonbereich.Das Chassis ist aus robustem Aluminiumdruckguss mit einerresonanzableitenden Stützstruktur gefertigt. So werden selbst feinsteunerwünschte Resonanzen zuverlässig eliminiert. Eine leichte,hochsteife Konusmembran aus eloxiertem Aluminium sorgt für einegleichmäßige Wiedergabe im tiefen Frequenzbereich. Das Ergebnis istein voller, kräftiger Bass.VerfügbarkeitFrühsommer 2017 (Preis noch nicht verfügbar)Grand Class SB-G90Emotive Acoustic Technology- Balanced Driver Mounting Architecture- Punktschallquellen-Lautsprechersystem- Verzerrungsarme Wiedergabe über einen großen Frequenzbereich- Phase-Precision-Antrieb (koaxiale 2-Wege-Lautsprechereinheit)- Verzerrungsarmer 16-cm-Langhub-Tieftöner- Äußerst robuster Korpus- Hochwertige FrequenzweicheTechnics Definitive Design- Hochglanz-Pianolack- Magnetgehaltene FrontbespannungAbmessungen (B x H x T)- 302 x 1114 x 375 mm*inklusive Netzteil und AnschlüssenGewicht- Ca. 32 kg / Stck.System- Dreiwege-Bassreflex-Lautsprecher*Inklusive koaxialer 2-Wege-Einheit für Mittel- und Hochtöner- Lautsprecher Tieftöner: 2 x 16 cm KonuslautsprecherMitteltöner/Hochtöner: 1 x koaxial, 16 cm Konus / 1 x 2,5 cmKalotte- Übergangsfrequenzen: 480 Hz, 3,2 kHz- Frequenzbereich: 27 Hz - 100 kHz (-16 dB), 32 Hz - 85 kHz (-10dB)- Schalldruckpegel: 88 dB / 2,83 V (m)- Impedanz: 4 Ω- Eingangsleistung (IEC): 100 W (Nennleistung), 200 W (maximal)- Empfohlene Leistung: 40 -150 W (Nennleistung)Diese und weitere Technics Pressemitteilungen sowie druckfähigesBildmaterial können Sie unter http://www.technics.com/de/news/herunterladen.Weitere Informationen zu Technics gibt es außerdem im Internetunter www.technics.com, auf www.facebook.com/technics.global , aufTwitter via @technics sowie unterhttps://www.youtube.com/TechnicsOfficial.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgAnsprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell