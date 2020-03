Grand City Properties profitiert von steigenden Mieten - Höhere Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "Grand City Properties":

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Steigende Mieten haben den Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties 2019 weiter Auftrieb gegeben.



Auch im laufenden Jahr will das MDax -Unternehmen weiter wachsen, wie Grand City Properties am Montag in Luxemburg mitteilte. 2019 legten die Miet- und Betriebseinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf 560,3 Millionen Euro zu.

Das operative Ergebnis FFO 1 ("Funds from Operations") stieg um sieben Prozent auf knapp 212 Millionen Euro. Die Kennzahl gibt an, wie viel Geld dem Unternehmen aus dem laufenden Geschäft nach Abzug vor allem von Zinszahlungen und Steuern bleibt.

Die Dividende soll um sieben Prozent auf 0,8238 Euro je Aktie erhöht werden. Unter dem Strich stand im Berichtszeitraum ein Gewinn von 493 Millionen Euro, das waren 15 Prozent weniger als vor einem Jahr. Dabei wirkte sich vor allem der moderater ansteigende Zuwachs bei der Immobilienbewertung aus./mne/jha/