Grand Brilliance Group Holdings LtdIst das alles gewesen, ?

An derBörse notiert Grand Brilliance Group Holdings Ltd per 27.07.2019, 14:25 Uhr bei 0.1 HKD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Grand Brilliance Group Holdings Ltd einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Grand Brilliance Group Holdings Ltd jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Grand Brilliance Group Holdings Ltd mit einer Rendite von -39,62 Prozent mehr als 49 Prozent darunter. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,68 Prozent. Auch hier liegt Grand Brilliance Group Holdings Ltd mit 41,31 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Grand Brilliance Group Holdings Ltd schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,3 % und somit 1,24 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,54 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Grand Brilliance Group Holdings Ltd im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Grand Brilliance Group Holdings Ltd. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".