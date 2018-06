Grand Banks Yachts: Aktienanalyse vom 27.06.2018

Der Grand Banks Yachts-Schlusskurs wurde am 26.06.2018 an der Heimatbörse Singapore mit 0,305 SGD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

Grand Banks Yachts haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Grand Banks Yachts bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Grand Banks Yachts-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,31 SGD. Der letzte Schlusskurs (0,305 SGD) weicht somit -1,61 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (0,31 SGD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,61 Prozent), somit erhält die Grand Banks Yachts-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Grand Banks Yachts-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 12,99 liegt Grand Banks Yachts unter dem Branchendurchschnitt (90 Prozent). Die Branche "Leisure Products" weist einen Wert von 127,88 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.