Granada schließt Verkauf von Back-in-Option an Canada Silver Cobalt ab

Quelle: IRW Press

13. Juli 2020 – Granada Gold Mine Inc. (TSXV: GGM) (das „Unternehmen“ oder „Granada“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen zuvor angekündigten Verkauf einer Back-in-Option für fünf bergrechtliche Pachtverträge (Mining Leases), die Teil des Konzessionsgebiets Castle Silver Cobalt Mine in Ontario sind, an Canada Silver Cobalt Works Inc. abgeschlossen hat.

