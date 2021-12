Granada Gold Mines beauftragt Goldspot Discoveries mit Anwendung von KI, um Erweiterung der Ressourcen von Granada Gold entlang des Streichens fortzusetzen

Quelle: IRW Press

Rouyn Noranda (Quebec), 1. Dezember 2021. Granada Gold Mines Inc. (TSX-V: GGM, OTC: GBBFF, Frankfurt: B6D) („Granada“ oder „Granada Gold“) freut sich bekannt zu geben, dass es GoldSpot Discoveries Corp. (TSX-V: SPOT) („GoldSpot“) damit beauftragt hat, die eigene Technologie des maschinellen Lernens und das geowissenschaftliche Know-how im Konzessionsgebiet Granada im Abitibi-Grünsteingürtel in der Nähe von Rouyn-Noranda in Quebec anzuwenden.

