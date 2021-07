Gran Colombia gibt Produktion für das zweite Quartal 2021 und Webcast bekannt; stellt Einzelheiten der bevorstehenden Rückzahlung ihrer Goldanleihen bereit; erklärt monatliche Dividende zur Auszahlung am 16. August 2021

Quelle: IRW Press

TORONTO, KANADA, Donnerstag, 15. Juli 2021 – Gran Colombia Gold Corp. (TSX: GCM; OTCQX: TPRFF – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gran-colombia-gold-corp /) gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Juni 2021 in seinem Betrieb in Segovia insgesamt 16.789 Unzen Gold produziert hat, was die Gesamtgoldproduktion für das zweite Quartal 2021 auf 52.198 Unzen erhöht, verglichen mit 44.377 Unzen aus Segovia im zweiten Quartal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung