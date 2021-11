Gran Colombia beschließt monatliche Dividende, die am 15. Dezember 2021 ausbezahlt wird

Quelle: IRW Press

TORONTO, KANADA, Montag, 15. November 2021 – Gran Colombia Gold Corp. ("Gran Colombia" oder das "Unternehmen") (TSX: GCM, OTCQX: TPRFF – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gran-colombia-gold-corp/) gab heute bekannt, dass das Board of Directors die nächste monatliche Dividende von 0,015 CA$ pro Stammaktie am 15. Dezember 2021 an die zum Geschäftsschluss am 30. November 2021 eingetragenen Aktionäre zahlen wird.

Über Gran Colombia Gold Corp.

Gran ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung