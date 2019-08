Die Grammy-Gewinnerin und mehrfach mit Platin ausgezeichnete Musikkünstlerin Ariana Grande bringt ihren neuen Duft auf den Markt: THANK U, NEXT

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

New York (ots/PRNewswire) - Die Grammy-Gewinnerin Ariana Grandefüllt die Genialität ihres Hits "Thank u, next" in Flacons ab undkreiert den Duft THANK U, NEXT (etwa: Danke, der nächste bitte).Dieser gespannt erwartete Duft, der in Zusammenarbeit mit LUXE Brandsentstand, wird ab dem 18. August 2019 exklusiv auf Ulta.com und abdem 1. September 2019 in den Filialen von Ulta Beauty überall in denVereinigten Staaten sowie in Kanada in den Geschäften Shoppers DrugMart erhältlich sein.Der Duft THANK U, NEXT verkörpert Grandes Erfolgssong "Thank u,next", der auf Platz eins in den Charts (Billboard Hot 100) einstiegund innerhalb von 24 Stunden den Rekord zum damaligen Zeitpunkt fürdas meistaufgerufene Musikvideo auf YouTube mit 55 Millionen Aufrufenbrach. "Thank u, next" ist zur Phrase des Jahres geworden undsymbolisiert den Blick nach vorn und das Weiterziehen. Es geht darum,auf positive und selbstbestimmte Weise die Kontrolle zu übernehmenund dabei stets humorvoll zu bleiben. Ariana gewann bereits mit Cloud(Wolke) den Preis für den Duft des Jahres 2019 und versteht demnachdie Bedeutung eines soliden Fundaments für ihre nächste Marke. Sieselbst hatte die Idee für die Erweiterung des Franchises "Thank u,next" in den Parfumbereich. Die Marke THANK U, NEXT verbindet sexyVerspieltheit mit Sensibilität und bestärkt Ariana-Fans überall aufder Welt."Für die Duft-Kampagne für THANK U, NEXT arbeiteten Grande undLUXE Brands erneut mit Hannah Lux Davis zusammen, um Grandes neusteDuftkreation nahtlos in die Welt von "Thank u, next" einzufügen",erläutert Noreen Dodge, Chief Marketing Officer bei LUXE Brands."Arianas kreative Vision für THANK U, NEXT kommuniziert dieKombination aus sexy und verspielt perfekt. Die Details diesesneusten Duftes von Ariana werden frisch und modern herübergebracht,sodass sowohl Aris Authentizität bewahrt als auch das Besondereinnerhalb dieser Kategorie hervorgehoben wird."Ariana Grande dazu: "Ich wollte einen Duft kreieren, der sich anmeinen ersten Duft, Ari, anlehnt und jedoch sommerlicher ist. Ichspielte daher erneut mit den fruchtigen Birnen- und Himbeernoten vonAri und variierte die Kreation mit etwas Kokosnuss. Der Flacon wurdevon der Botschaft meines Songs "Thank u, next" inspiriert - dasParfum entspringt einem zerbrochenen Herzen und repräsentiert dasVoranschreiten nach einem herausfordernden Lebensabschnitt."Hinter dem Duft steht Robertets Jerome Epinette, der Parfümeur,der ebenfalls für Byredo und Atelier Cologne bekannt ist. Jerome wardazu inspiriert, mit dem Duft THANK U, NEXT ein neues, olfaktorischesGebiet zu entwickeln; eine Kreation, die disruptiv auf den Gourmandwirkt, indem wunderschöne Blumendüfte und ein texturierter Moschusübereinander gelagert werden. Somit erhält der Duft einetransparentere aber dennoch süchtig machende Unverkennbarkeit."Jeder von Arianas Düften übertrifft den letzten. Auch THANK U,NEXT wird dabei keine Ausnahme bilden. Der Duft, die Verpackung unddie gesamte Kampagne spiegeln Arianas weltweit Anklang findendeBotschaft perfekt wieder.", so Tony Bajaj, Chief Executive Officerbei LUXE Brands. "Es ist bemerkenswert wie Ariana den Kontakt mitIhren Fans herstellt und ihre unglaubliche Leidenschaft durch alles,was sie tut, mit ihnen teilt. Es ist eine Ehre für uns, erneut miteiner derart bahnbrechenden Künstlerin zusammen arbeiten zu dürfen.Wir freuen uns auf dem gemeinsamen Erfolg mit der Veröffentlichungdes Duftes THANK U, NEXT.""Aufbauend auf ihren weltweiten Erfolg und das Ansehen, das ArianaGrande genießt, haben wir die internationale Präsenz ihresDuft-Franchises ausgeweitet. Unser Erfolg beruht auf derZusammenarbeit mit LUXE Brands und unseren EinzelhandelspartnernBoots und Superdrug im Vereinigten Königreich sowie der exklusivenKooperation mit Douglas in mehr als zwölf Ländern", fügt Dilesh Mehtahinzu, Chief Executive Officer of Designer Parfums.Der Duft THANK U, NEXT ist ab dem 18. August 2019 auf Ulta.com undab dem 1. September 2019 landesweit in den Filialen von Ulta Beautyerhältlich.DER DUFT:Kopfnoten: Weiße Birne, WildhimbeereHerznoten: Crème De Coconut, pinke RosenblätterDrydown: Macaron-Zucker, samtiger MoschusDAS PRODUKTEau de Parfum Spray, 3,4 fl. oz./100 ml 62,00 USDEau de Parfum Spray, 1,7 fl. oz./50 ml 52,00 USDEau de Parfum Spray, 1,0 fl. oz./30 ml 42.00 USDAlle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellersund in US-Dollar angegeben.INFORMATIONEN ZU ARIANA GRANDEMit ihrer kraftvollen Stimme und ihrem erstaunlichen Stimmumfangist die Grammy-Gewinnerin Ariana Grande eine der anziehendsten underfolgreichsten Interpretinnen der heutigen Musiklandschaft. Sie ist25 Jahre alt, hat bereits drei mit Platin ausgezeichnete Albenveröffentlicht und die Marke von 35 Milliarden Streams überschritten.Hinzu kommen 14 Hits in den Top-10 der Charts Billboard Hot 100.Grande wurde kürzlich die erste Solo-Künstlerin der Geschichteausgezeichnet, die gleichzeitig die ersten drei Plätze der BillboardHot 100 belegte. Dies war seit den Beatles im Jahr 1964 keinem mehrgelungen.Diese drei Songs - "7 rings" "Break up with your girlfriend, I'mbored" und "Thank u, next" - sind alle auf Grandes fünftem AlbumThank u, next, vertreten, welches als viertes auf Platz eins in denAlbumcharts der Billboard Top 200 einstieg. Bereits in der erstenWoche bracht das Album gleich mehrere Rekorde, einschließlich dermeisten Streams in einer Woche für ein Pop-Album und der meistenStreams in einer Woche für ein Album einer weiblichen Künstlerin.Grande hält zudem den Rekord für die meisten gleichzeitigen Hits inden Top-40 der Billboard Hot 100 einer weiblichen Künstlerin - mitganzen 11 Songs (darunter die Dauerbrenner "7 rings" und "Thank u,next") war sie vertreten.Seitdem sie im Jahr 2013 ihr Debutalbum Yours Trulyveröffentlichte (auf dem sich unter anderem der revolutionäre,dreifach mit Platin ausgezeichnete Hit "The Way" befand), bereichertGrande mit ihrer unverkennbaren Stimmpräsenz eineGenregrenzen-verwischende neue Gattung des Pop mit Einflüssen ausRnB, Soul und elektronischer Musik, die Facettenreichtum undKonsistenz zugleich bietet. Im Jahr 2014 erschien ihr zweites AlbumMy Everything mit den sechsfach mit Platin ausgezeichneten Hits"Problem" und "Bang". Im Jahr 2016 veröffentlichte Grande ihr vonKritikern hoch gelobtes Album Dangerous Woman, das die Songs"Dangerous Woman", "Into You", und "Side to Side" umfasste. Im Jahr2018 erschien Grandes viertes Album Sweetener, das auf Platz eins inden Top-200-Albumcharts einsteigt. Es enthält unter anderem die Songs"God is a Woman", "Breathin'" und "No Tears Left To Cry" und gewannden Grammy für das "Best Pop Vocal Album" (beste Pop-Gesangsalbum)der GRAMMY® Awards im Jahr 2019. Ariana Grande wurde bereits sechsMal für einen GRAMMY® nominiert und ist die erste Künstlerin in derMusikgeschichte, deren Leadsingles ihrer ersten fünf Alben alle inden Top-10 der Charts Billboard Hot 100 einsteigen. Größtenteils demErfolg von "Thank u, next" geschuldet, wurde Grande (Billboards"Woman of the Year" (Frau des Jahres) 2018) als am meisten aufSpotify gestreamten weiblichen Künstlerin im Jahr 2018 ausgezeichnet.Im Verlauf der Jahre stellte die langjährige Schauspielerin undehemalige Broadway-Künstlerin ihr Talent durch Auftritte bei ScreamQueens und Hairspray Live! unter Beweis. Ihren Sinn für Humor zeigtesie überdies als Gastgeberin von Saturday Night Live. Grande verfügtüber mehr als 200 Millionen Follower in den sozialen Medien und wurdebereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet: MTV Video MusicAwards, iHeartRadio Music Awards und American Music Awards,einschließlich des begehrten Preises "Artist of the Year"(Künstler/in des Jahres).INFORMATIONEN ZU LUXE BRANDSLUXE Brands, Inc. ist ein global tätigesPrestige-Beauty-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat,Weltklasse-Beautymarken zu entwickeln, die Verbraucher undVerbraucherinnen überall auf der Welt inspirieren. Der innovativeAnsatz des Unternehmens hinsichtlich Design, Marketing undMarkenbildung drückt sich in einem Ethos aus, das die digitale Weltan erste Stelle stellt. Er wurde bereits überall auf der Welt mitzahlreichen Preisen ausgezeichnet. So erhielt LUXE Brands für Cloudvon Ariana Grande die Auszeichnung Fragrance of the Year (Duft desJahres) für das Jahr 2019. Das Produktportfolio umfasst neben ArianaGrande auch Nicki Minaj, Eau de Juice von Cosmopolitan und JenniferLopez.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/960682/Thank_U_Next_LUXE_Brands.jpgPressekontakt:Creative Media MarketingCorinne PipitoneVice Presidentcorinne@cmmpr.comOriginal-Content von: LUXE Brands, übermittelt durch news aktuell