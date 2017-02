Grammer wehrt sich gegen Investor!

Weitere Suchergebnisse zu "Grammer":

Liebe Leser,

der deutsche Leitindex DAX hat heute nach positiven Unternehmens- und Konjunkturdaten gut 1% gewonnen und ist auf 11.659 Punkte geklettert. Aber auch in der zweiten Börsenreihe gibt es zur Zeit extrem spannende Entwicklungen. Der im SDax notierte Automobil- und Nutzfahrzeugzulieferer Grammer hat gestern eine Mitteilung veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass sich das Unternehmen gegen eine massive Einflussnahme auf den Vorstand und Aufsichtsrat durch die Familie Hastor wehrt. Zum Hintergrund: Die beabsichtigte Einflussnahme durch die Familie Hastor könnte der nächste Schritt auf dem Weg hin zu einer vollständigen Übernahme von Grammer durch den neuen Großinvestor sein.

Hastor will Einfluss nehmen auf Vorstand und Aufsichtsrat bei Grammer

In einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung der Cascade International Investment GmbH fordert diese die Einflussnahme auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats und des Vorstands der Grammer AG. „Cascade beabsichtigt, alle bestehenden Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat – mit Ausnahme von Herrn Dr. Hans Liebler – abzuberufen und durch eigene Vertreter zu ersetzen. Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um aktuelle oder ehemalige Angestellte der durch die Familie Hastor beherrschten Prevent Gruppe“, heißt es in einer Mitteilung der Grammer AG vom heutigen Dienstag. „Darüber hinaus beabsichtigt Cascade, dem Vorstandsvorsitzenden der Grammer AG das Vertrauen zu entziehen“, heißt es weiterhin. Die Cascade International Investment GmbH, die 10,001% der Stimmrechte an der Grammer AG hält, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Eastern Horizon Group Netherlands, an der die beiden Söhne des Unternehmers Nijaz Hastor zusammen mehrheitlich beteiligt sind. Daneben sind die beiden Söhne von Nijaz Hastor derzeit die alleinigen Anteilseigner der Halog GmbH & Co. KG, die weitere 10,22% der Stimmrechte an der Grammer AG hält.

Offizielle Hintergründe der Beteiligung weiterhin unbekannt

Zwar sind laut der Mitteilung von Grammer die offiziellen Ziele der Beteiligung von Cascade und Halog an der Grammer AG nach wie vor unbekannt, doch spätestens das Ansinnen, Einfluss auf Vorstand und Aufsichtsrat der Grammer AG zu nehmen, dürfte dafür sprechen, dass früher oder später eine vollständige Übernahme geplant ist. Das Management der Grammer AG hat nach eigenen Angaben wiederholt den Dialog mit den Vertretern der Cascade und bereits vorher mit Vertretern der Familie Hastor gesucht. Es ist jedoch bislang zu keinem klärenden Gespräch gekommen. Cascade fordert nun die Einberufung einer Hauptversammlung mit dem Ziel, 5 der 6 Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner auszutauschen und diese durch der Familie Hastor nahestehende Personen zu ersetzen. Weiterhin soll der derzeitige Vorstandsvorsitzenden der Grammer AG ausgewechselt werden. Diese Forderungen kommen für die Grammer AG laut der gestrigen Mitteilung „völlig unerwartet und sind nicht nachvollziehbar“. Soll heißen: Die Grammer AG wehrt sich gegen eine Einflussnahme der Familie Hastor.

Wie es weitergehen könnte

Ich rechne damit, dass die Familie Hastor die Grammer AG früher oder später vollständig übernehmen will. Wie groß die Erfolgsaussichten sind, lässt sich jedoch noch nicht abschätzen, da es kräftigen Gegenwind durch das Grammer-Management und die Gewerkschaften gibt. Auf dem aktuellen Kursniveau von rund 55 Euro ist die Grammer-Aktie aus meiner Sicht fundamental fair bewertet.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rolf Morrien.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse