Grammer: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

An der Heimatbörse Xetra notiert Grammer per 11.02.2020, 07:34 Uhr bei 30.52 EUR. Grammer zählt zum Segment "Auto Teile und Ausrüstung".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Grammer erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -15,82 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um -4,05 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -11,77 Prozent im Branchenvergleich für Grammer bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,14 Prozent im letzten Jahr. Grammer lag 11,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Grammer zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Grammer-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Grammer vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 41 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 34,87 Prozent erzielen, da sie derzeit 30,4 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".