Grammer: Ningbo Jifeng wird strategischer Aktionär!

Die Ningbo Jifeng Auto Parts Co. Ltd hat sich bei der Begebung einer Pflichtwandelanleihe im Nennbetrag von 60 Mill. Euro bei der Grammer AG beteiligt und damit die meldepflichtige Schwelle von drei und fünf Prozent überschritten. Mit Wirkung zum 14. Februar 2017 hielt der chinesische Automobilzulieferer Wandlungsrechte für insgesamt 1.062.447 Aktien, das entspricht einem Anteil an den Stimmrechten von 9,20 Prozent. Damit würde Ningbo Jifeng der drittgrößte Aktionär hinter der HALOG GmbH & Co. KG mit 10,22 Prozent und der Cascade International Investment GmbH mit 10,001 Prozent werden. Aktuell folgt die Wynnefield Partners mit 5,17 Prozent. Die Dimensional Holdings Inc. hatte sich zuletzt mit einem Stimmrechtsanteil von 4,999 Prozent beim international tätigen Innenraumspezialisten gezeigt. Seit dem 12. September 2016 hält die Old Mutual plc 3,07 Prozent der Stimmrechte.

