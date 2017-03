Grammer: Ningbo Jifeng erhöht auf über 10 Prozent!

Weitere Suchergebnisse zu "Grammer":

Die Ningbo Jifeng Auto Parts Co. hat als neuer strategischer Aktionär bei der Grammer AG weitere 98.400 Aktien zugekauft und damit die meldepflichtige Schwelle von zehn Prozent überschritten. Mit Wirkung zum 23. März 2017 hält der chinesische Automobilzulieferer insgesamt 1.160.847 Stimmrechte, das entspricht einem Anteil von 10,06 Prozent. Ningbo Jifeng hatte am 14. Februar Wandlungsrechte für insgesamt 1.062.447 neue Grammer-Aktien erworben. Der 9,2-prozentige Anteil ist den Chinesen 60 Mill. Euro wert. Beide Automobilzulieferer erhoffen sich eine Verbesserung der Wettbewerbsposition insbesondere in China, heißt es. Nach spätestens einem Jahr könnte Ningbo Jifeng der zweitgrößte Aktionär hinter der HALOG GmbH & Co. KG werden, die bislang mit 10,22 Prozent an den Stimmrechten beteiligt ist. Zum 8. Dezember 2016 beträgt der Anteil der Cascade International Investment GmbH 10,001 Prozent. Aktuell folgt die Wynnefield Partners mit 5,17 Prozent.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Februar 2017 auf 22,21 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Grammer. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 2,04 Prozentpunkte deutlich vergrößert.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Michael Garth.