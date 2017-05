Grammer-Führung gewinnt Machtkampf mit Investor Hastor

Weitere Suchergebnisse zu "Grammer":

AMBERG (dpa-AFX) - Die Machtübernahme der umstrittenen Investorenfamilie Hastor beim bayerischen Autozulieferer Grammer ist gescheitert.



Die Hauptversammlung lehnte die beantragte Absetzung des gesamten Vorstands und Neubesetzung des Aufsichtsrats am Mittwoch in Amberg ab. Sie erteilte den Führungsgremien die Entlastung. Hastor-Anwalt Franz Enderle kündigte Widerspruch gegen sämtliche Beschlüsse an.