Grammer Analyse: Nach Zahlen gefragt, Durchbruch lässt auf sich warten!

Liebe Trader,

das im Automotive-Segment tätige Unternehmen Grammer hat am Mittwoch Zahlen zum abgelaufenen Jahr 2017 vorgestellt und konnte dabei Rekordwerte einfahren. Die Prognose für 2018 kann sich aber auch sehen lassen, der Konzern peilt weiteres Wachstum bei Umsatz und Profitabilität an. Aktionäre zeigten sich zu Beginn des Handels ebenfalls erfreut und hievten die Aktie an die Marke von rund 50,00 Euro ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.