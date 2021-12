Grammer Aktie – War das alles?

Grammer verzeichnete in den ersten 9 Monaten eine positive Geschäftsentwicklung. So erhöhte sich der Umsatz um 17,3% auf 1,4 Mrd €. Besonders stark wuchs die Region APAC, die für Grammer den wichtigen chinesischen Markt umfasst. Hier stieg der Umsatz um 25,8%. In der Region EMEA legte der Umsatz um 17,1% zu, während Americas ein Umsatzwachstum von 13,1% erzielte.

