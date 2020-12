Grammer Aktie: Sollten Sie jetzt etwas tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Grammer":

Nachdem die Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr maßgeblich von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beeinträchtigt war, lief es mit der Erholung der Märkte im 3. Quartal wieder besser. So ging der Umsatz nur noch um 7,3% auf 461,7 Mio € zurück. Diese Entwicklung ist auf Wachstum in der Region APAC sowie verbesserte Märkte in Americas und EMEA zurückzuführen. In den ersten 9 Monaten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



