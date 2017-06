Grammer Aktie: Geht der Streit in die nächste Runde?

Weitere Suchergebnisse zu "Grammer":

Liebe Leser,

auf der Hauptversammlung der Grammer AG haben die Aktionäre gegen eine grundlegende Einflussnahme der Investorenfamilie Hastor gestimmt. Recht erholen konnte sich die Aktie trotzdem nicht. Seit den Hochs bei rund 60 Euro hat die Aktie mehr als 15 % verloren.

Ein Ende des Streits scheint nicht in Sicht

Mit rund 20 % ist Hastor über den Automobilzulieferer Prevent an der Grammer AG beteiligt. An dieser Zusammensetzung dürfte sich in naher Zukunft auch nichts ändern. Zu einer Stimmenmehrheit hatte es auf der diesjährigen Hauptversammlung nicht gereicht. Das lag vor allem daran, dass Schutzgemeinschaften zur Teilnahme an der Hauptversammlung aufgerufen hatten und damit mehr Aktionäre als sonst an der HV teilnahmen.

Vertreter der Familie Hastor könnten gegen die Beschlüsse der HV Rechtsmittel einlegen

Die Familie Hastor selbst war nicht anwesend an der Hauptversammlung. Vertreten wurden sie jedoch durch Juristen, die unter Umständen auch gegen die gefassten Beschlüsse der HV vorgehen könnten. Damit würde der Streit vor Gericht weitergehen.

Ja, mit nur 1.000 Euro können Sie jetzt reich werden:

Rolf Morrien – Aktien-Analyst und Börsen-Profi – zeigt Ihnen heute kostenlos, wie Sie selbst als blutiger Anfänger an der Börse reich werden können. UND DAS MIT NUR 1.000 € EINSATZ!

Das geht nur an der Börse und mit Rolf Morriens kostenlosen Leitfaden „Reich mit 1.000 €“!

>> Fordern Sie den Report jetzt HIER absolut kostenfrei an!

Ein Beitrag von Johannes Weber.