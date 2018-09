Grainger: Damit hat das Unternehmen nicht gerechnet

Per 22.09.2018, 14:41 Uhr wird für die Aktie Grainger am Heimatmarkt New York der Kurs von 355,83 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren".

Grainger haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Grainger erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 105,59 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Industrial Services"-Branche sind im Durchschnitt um -0,63 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +106,22 Prozent im Branchenvergleich für Grainger bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,01 Prozent im letzten Jahr. Grainger lag 105,58 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Grainger 2 mal die Einschätzung buy, 11 mal die Einschätzung Hold sowie 3 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 356,09 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -21,93 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 278 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Grainger konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Grainger auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.