"Grain" gewinnt Tokyo Grand Prix auf dem 30. Tokyo International Film Festival

Tokio (ots/PRNewswire) - Das 30. Tokyo International Film Festival(TIFF), das vom 25. Oktober bis zum 3. November stattgefunden hat,wurde auf der Schlussfeier am letzten Veranstaltungstag mit derBekanntgabe der Gewinner beendet. Dieses Jahr zeigte TIFF 231 Filme,deren Vorführungen von 63.679 Filmliebhabern besucht wurden. DerTokyo Grand Prix wurde an "Grain" von Regisseur Semih Kaplanogluvergeben. Die Gewinner aller Kategorien finden Sie nachstehend.(Foto: http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201711087727/?images)- Kategorie Wettbewerb- Tokyo Grand Prix: "Grain" (unter der Regie von Semih Kaplanoglu)- Sonderpreis der Jury: "Crater" (unter der Regie von Silvia Luzi,Luca Bellino)- Preis für die beste Regie: Edmund Yeo ("AQERAT (We the Dead)")- Preis für die beste Hauptdarstellerin: Adeline D'Hermy ("Maryline")- Preis für den besten Hauptdarsteller: Duan Yihong ("The LoomingStorm")- Preis für den besten künstlerischen Beitrag: "The Looming Storm"(unter der Regie von Dong Yue)- WOWOW-Preis für das beste Drehbuch: "Euthanizer" (Buch und RegieTeemu Nikki)- Publikumspreis: "Tremble All You Want" (unter der Regie von AkikoOoku)- Kategorie asiatischer Zukunftsfilm- Preis für den besten asiatischen Zukunftsfilm: "Passage of Life"(unter der Regie von Akio Fujimoto)- Spirit-of-Asia-Preis des Japan Foundation Asia Center: RegisseurAkio Fujimoto "Passage of Life")- Kategorie japanischer Cinema Splash- Preis für besten Film: "Of Love & Law" (unter der Regie von HikaruToda)- SAMURAI-Preis: Komponist und Musiker Ryuichi Sakamoto- Gemstone-Preis: Mayu Matsuoka ("Tremble All YouWant"-Darstellerin), Shizuka Ishibashi ("THE TOKYO NIGHT SKY ISALWAYS THE DENSEST SHADE OF BLUE"-Darstellerin), Adeline D'Hermy("Maryline"-Darstellerin), Daphne Low ("AQERAT (We theDead)"-Darstellerin)Zur Verleihung des Preises an Kaplanoglu sagte JuryvorsitzenderTommy Lee Jones: "Wir waren beeindruckt davon, wie dieser Film dasgemeinschaftliche Einvernehmen aller Menschen durch eine gemeinsamemystische Erfahrung wertschätzt." Anschließend teilte er seinepersönlichen Gedanken zum 30. TIFF, rühmte seine Jurykollegen undnannte sie "äußerst brillante Filmemacher und bedachte Menschen."Darüber hinaus wies er auf die extrem internationale Mischung hin:"Wir sprechen fünf verschiedene Sprachen und benötigten fünfverschiedene Dolmetscher...es war wie bei den Vereinten Nationen!Aber wir sind humorvoller als die Vereinten Nationen." Jones verliehauch seinen abschließenden Emotionen zum TIFF und der Endauswahl derJury Ausdruck: "Im günstigsten Fall sollen Festivals Filmemacher undPublikum von strikten, kommerziellen Anforderungen befreien." Er fuhrfort: "Wir sind nicht als Filmemacher geboren worden undaufgewachsen, um eure Zeit zu verschwenden. Wir sind geboren worden,um eure Zeit wertvoller zu machen - und ich weiß, dass ich im Namendieser Jury spreche, wenn ich sage, dass wir weiterhin ergeben undhoffnungsvoll in eurem Dienste stehen."Offizielle Webseite:30. Tokyo International Film Festival: http://www.tiff-jp.net/enPressekontakt:Hideko SaitoFumi KawakuboTIFF Abteilung für Öffentlichkeit und WerbungTokyo International Film Festival (TIFF)Tel.: +81-3-6226-3012Fax: +81-3-6226-3023E-Mail: tiff-pr2017@tiff-jp.netOriginal-Content von: Tokyo International Film Festival (TIFF), übermittelt durch news aktuell