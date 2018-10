Graham: Das ist der Stand der Dinge!

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Jens Becker, dass es bei Graham schon mal besser ausgesehen hat. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Am 22.10.2018 notierte die Aktie von Graham am Heimatmarkt New York in der Branche „Bildungsdienste" mit einem Kurs von 568,54 USD. Die Entwicklung! Bei Graham beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 0,94 – das ist eine negative

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.