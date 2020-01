Graham: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Graham":

An der Börse New York notiert die Aktie Graham am 27.01.2020, 08:15 Uhr, mit dem Kurs von 20.3 USD. Die Aktie der Graham wird dem Segment "Industriemaschinen" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Graham nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Graham als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Graham vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 13,3 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -34,31 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 20,24 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Dividende: Graham hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,17 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.12%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,06 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 90,56. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Graham zahlt die Börse 90,56 Euro. Dies sind 78 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Maschinen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 51, Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.