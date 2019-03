Graffitischutz einfach genial: Der DAFASAN Graffiti-Blocker - Graffiti-Angriffe jetzt nur mit kaltem Wasser abwaschen! / Pünktlich zum Saisonstart 2019 ist der DAFASAN Graffiti-Blocker einsatzbereit

Finanztrends Video zu



--------------------------------------------------------------Mehr Info. zur Websitehttp://ots.de/vI3EbU--------------------------------------------------------------Potsdam (ots) -Die vor allem im Dach- und Fassadenschutz in Nord- undMitteldeutschland tätige Fachfirma DAFA Sanierung - Dach u.Fassadenschutz GmbH bringt pünktlich zum Saisonstart ihre aktuelleEntwicklung auf den Markt: Den DAFASAN Graffiti-Blocker.Fernseh-Zuschauern ist er bereits aus der MDR-Sendung "Einfachgenial" vom 4. Dezember 2018 bekannt, die anschließend innerhalb derARD wiederholt wurde. Der DAFASAN Graffiti-Blocker wurde dem Publikumbereits erfolgreich auf den Messen in Berlin, Leipzig, Halle undMagdeburg vorgestellt und wird ab dem Frühjahr 2019 deutschlandweiteingesetzt. Private Unternehmen sowie bundes- und landeseigeneBetriebe mit großem Immobilienbesitz zählen jetzt bereits zu denKunden.Das ist kein Wunder, denn die herkömmliche Graffitientfernung istaufwändig und teuer. Mühsam werden mit Sandstrahlen und Chemikaliendie Schmierereien beseitigt. Häufig wird dabei ungewollt auch dieFassade beschädigt. Tragen die Immobilienbesitzer vorausschauend aufihrer Fassade eine so genannte Opferschicht auf, so wird diese nachdem Graffitiangriff mit Reinigern oder heißem Wasser zusammen mit denFarbschmierereien unweigerlich zerstört und muss anschließend wiederkostenintensiv erneuert werden. Die DAFA Sanierung hat jetzt einVerfahren entwickelt, bei dem Graffitis nur mit kaltem Wassermehrfach entfernt werden können und die Schutzsicht erhalten bleibt.Das schont die Umwelt, die Hausfassade - und den Geldbeutel.Patentinhaber Jens Erdmann ist seit 1992 erfolgreich in derImmobilienbranche aktiv und kennt die Sorgen und Nöte seiner Kundenhinsichtlich der Wandschmierereien. Bislang boten seine hochwertigenProdukte Schutz vor den verschiedenen Witterungs- undUmwelteinflüssen - sie sind die ideale Allwetterjacke für das Haus.Doch es kann auch die schönste Fassade nicht in Frieden erstrahlen,wenn sie dem selbsternannten Graffitikünstler nicht gefällt. Also hatJens Erdmann gemeinsam mit seinem dänischen Partner Joen Reinert aneiner Lösung für das Problem getüftelt. Nach jahrelangerForschungsarbeit im Labor in Kolding entstand so die DAFASANGraffiti-Blocker-Schutzbeschichtung. Sie ist ein bislangeinzigartiges Zwei-Schichten-Schutzsystem.Dabei wird die Fassade zunächst nach der traditionellenDAFASAN-Methode schonend gereinigt und anschließend wetterfest undwasserabweisend je nach Farbwunsch beschichtet. Gegen dieherkömmlichen Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit, Pilz- oderAlgenbefall ist die Hauswand dadurch für längere Zeit geschützt -nicht aber gegen Schmierereien vermeintlicher Straßenkünstler. Fürdieses Problem wurde nun der Graffiti-Blocker entwickelt: Dasfarblose Material wird nach der Fassadensanierung zusätzlichaufgetragen und bietet nun den kompletten Schutz, denn anschließendkönnen die unerwünschten Graffitis nur mit kaltem Wasser wiederumwelt- und kostenschonend abgewaschen werden. Je nachVerschmutzungsgrad mit einem herkömmlichen Hochdruckreiniger, aberauch schon mit Lappen und Bürste. Und zwar bis zu 15 mal innerhalbvon 15 Jahren ohne dass der Blocker erneuert werden muss!Der DAFASAN Graffiti-Blocker kann auf alle Fassaden aus Putz,Sichtmauerwerk, Kalksandstein, Ziegel, Dispersionsfarben,WDVS-Systemen, Beton, Marmor und Granit aufgetragen werden. DieVerarbeitung der beiden Schichten erfolgt durch Streichen, Rollenoder Spritzen. Sie müssen auch nicht direkt hintereinanderverarbeitet werden. Ist ein Graffiti bereits vorhanden, wird diesesauf der Wand gelassen und nicht wie herkömmlich mit Sandstrahlen oderChemikalien gereinigt. Es wird lediglich mit der ersten Schicht undeiner zusätzlichen Grundierung in der Wunschfarbe überdeckt, danachwird der DAFASAN Graffiti-Blocker aufgetragen, um zukünftig innerhalbvon 15 Jahren bis zu 15 Graffiti-Angriffe abzuwehren. Nach demAbwaschen mit kaltem Wasser ist die Fassade, Wand oder Mauer wiedersauber und geschützt. Mit dem Blocker kann selbstverständlich aucheine noch unversehrte Fassade ohne erste DAFASAN-Schicht einfach nurvorbeugend gegen Schmierereien geschützt werden.Pressekontakt:DAFA Sanierung Dach u. Fassadenschutz GmbHAm Bürohochhaus 2-414478 PotsdamAnsprechpartner: Jens ErdmannTel.: 0331.88719338E-Mail: graffitiblocker@dafasan.dewww.dafasan-graffiti-blocker.deOriginal-Content von: DAFA Sanierung Dach u. Fassadenschutz GmbH, übermittelt durch news aktuell