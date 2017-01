Bonn (ots) - Nach dem Bündnis seiner Partei mit der EuropäischenVolkspartei im Europaparlament den Christdemokraten Antonio Tajani zuunterstützen, hat sich der FPD-Politiker Alexander Graf Lambsdorffpragmatisch geäußert. "Ein inhaltliches Abkommen zu beschließen, wounsere wichtigsten Punkte drin festgehalten sind, war für uns dannvielleicht nicht der Königsweg, aber der politisch vernünftige undverantwortungsbewusste Weg", sagte Lambsdorff im phoenix-Interview."Verhofstadt wäre sicherlich der beste Präsident gewesen, aber eskommt in der Politik ganz einfach auf die Zahlen an und dieEuropäische Volkspartei ist einfach die größere Fraktion." DieChristdemokraten seien bereit gewesen, inhaltlich zu diskutieren undauf die Liberalen zuzugehen, sagte Graf Lambsdorff weiter.Mit diesem Abkommen wolle man zudem verhindern, dass die Ränderbestimmen, wie es mit Europa weiter gehe. "Wir wollen nicht Marine LePen oder irgendwelchen Ex-Kommunisten die Hoheit über die wichtigstenEntscheidungen in diesem Haus geben."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell