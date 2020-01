Graf Lambsdorff (FDP) rechnet mit iranischen Vergeltungsschlägen auch in Europa

Berlin (ots) - Nach der Tötung des iranischen Kommandeurs der Al-Kuds Brigaden,Quassem Soleimani, durch die USA warnt der stellvertretendeFDP-Bundestagsfraktionschef, Alexander Graf Lambsdorff, vor Vergeltung.Lambsdorff sagte am Freitag im Inforadio vom rbb, er halte es für möglich, dassEinheiten der al-Kuds-Brigaden Vergeltungsschläge und Terroranschläge in Europadurchführen: "Man muss damit rechnen. Es ist deswegen wichtig, dass wir unsereSicherheitskräfte in die Lage versetzen, noch stärker mit den Amerikanernzusammen und anderen westlichen Verbündeten dafür zu sorgen, dass so etwasverhindert wird."Die Situation sei sehr gefährlich. Durch den US-Raketenangriff sei der Faden derEskalation wieder aufgenommen worden. Die Europäer hätten nur einen begrenztenEinfluss in dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran. "Es ist wichtig, dasswir versuchen, beide Seite zur Vernunft zubringen." Dafür sei der Sicherheitsratder Vereinten Nationen das geeignete Gremium.Der FDP-Außenpolitikexperte erklärte, Soleimani sei ein Stratege, sozusagen dasGehirn der aggressiven Politik des Iran gewesen und äußerst populär im Land."Das wird der Iran nicht auf sich sitzen lassen können." Allerdings sagteLambsdorff auch: "Die Aggression geht vom Iran aus."Der Politiker erinnerte an den Angriff auf die US-Botschaft in Iraks HauptstadtBagdad, die vom Iran gesteuert worden sei. Bei der Tötung des Generals handelees "sich tatsächlich um eine defensive Maßnahme".Das Interview zum Nachhören: http://ots.de/EZ9mytPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4482780OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell