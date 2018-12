Grächen ein Wintermärchen / Grächen verzaubert die kleinen Gäste zu Prinzessinnen und Prinzen, während sich die Erwachsenen königlich erholen / Der ideale Ferienort für Familien in drei Generationen (FOTO)

Grächen (ots) -NEU im Winter 2018/19Jubiläumssaison für alle 60-jährigen (Jahrgang 1958 & 59) DiverseSpezialangebote stehen für alle Personen mit Jahrgang 1958 & 59 zurVerfügung. An den letzten Wochenenden von den Monaten Januar undFebruar offerieren wir allen mit Jahrgang 1958 & 59 eineSkitageskarte. Am 30. & 31. März 2019 findet das grosseJubiläums-Jahrgangstreffen auf der Hannigalp statt. Ab dem 16. März -18. April 2019 profitieren alle 60-jährigen von einemSpezial-Übernachtungspreis von CHF 60.-. Weitere Informationen unter:www.graechen.ch/jubiläumsangeboteAuszeichnungen im Jahr 2018Grächen hat zum ersten Mal an der Studie "Best Ski Resort"teilgenommen, und war mit Abstand das kleinste Skigebiet, hat aberfür die grösste Überraschung gesorgt. Somit wurde Grächen zum bestenFamilienskigebiet Europas gekürt.Best of Swiss Gastro Award - ausgezeichneter 2. Platz für GrächenDas Familien-Bergrestaurant Hannigalp wurde sowohl für seinePositionierung als auch für seine Qualität ausgezeichnet.PR-Bild Award des Jahres 2018Das Bild "Alpenleben" gewinnt den PR-Bild Award 2018 für dieSchweiz. Das Foto überzeugte Jury und Öffentlichkeit gleichermassenund erreichte das beste Gesamturteil. Fotografiert hat es derFotograf Stefan Walter (aus Grächen / wohnhaft in Zürich).NEU seit Winter 2017/18Topmodernes Familienrestaurant HannigalpSeit letztem letzten Winter geniessen die Gäste die neue Erlebnis-und Familiengastronomie im neuen Familienrestaurant auf derHannigalp. Im einmaligen Indoor-Spielparadies wird für Abwechslunggesorgt und lässt Kinderherzen höher schlagen. Auf der Sonnenterasseprofitieren unsere Gäste von der einmaligen Aussicht auf mehrereViertausender inklusive dem weltbekannten Matterhorn.Einmalig in der Schweiz: Gourmettower - Mobiles Restaurant aufeinem PistenfahrzeugEin Pistenfahrzeug, eine Küche und ein Koch: Das sind dierichtigen Zutaten für ein kulinarisches Erlebnis auf der Piste. Alserstes Skigebiet bietet Grächen mit dem "Gourmettower", einen neuenHöhepunkt auf den Skipisten an.Kinderparadies Hannigalp mit 4 Kinderpärken für jede Altersstufe -einmalig in der SchweizIn Grächen befördert die einzigartige Märchen-Gondelbahn Gross undKlein ins Märchenparadies Hannigalp. Oben erwarten die Gäste 4Kinderpärke: SiSu Zwergenparadies (für Kinder von 2 bis 4 Jahren),SiSu Talentschmiede (für Kinder von 4 bis 5 Jahren), SiSuFamilienpark (für Kinder 5 bis 8 Jahren), SiSu's Funpark (Kinder 8 -15 Jahre). Hier findet man alles was Kinderherzen höher schlagenlässt. Auf den Anfängerpisten lernen die Kleinen spielend Skifahrenoder toben sich auf dem Schnee-Karussell und beim Spielen im Igluaus. Der beliebte Kinderhort mitten im Skigebiet ist fürSkipassbesitzer kostenlos.Family Funslope & Swisscom Skimovie - Spass und Action fürPistenflitzer!Die Family Funslope hat sich bereits als riesiger Pistenspassetabliert und ist ein Highlight im Familien-Skigebiet Grächen. Vonder 550 Meter langen Abfahrt über Steilwandkurven, Schanzen undTunnels sind sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsenebegeistert. Auf der Swisscom Skimovie-Piste können sichSchneesportler als Skirennfahrer versuchen und Videoaufnahmen ihrerFahrt machen. Die Anlage filmt die Fahrt und registriert dieRennzeit. Unter skiline.cc können die Gäste das Video ihrer Fahrtherunterladen und dieses auf Social Media posten.Exklusiv und einmalig in der Schweiz - Grächen Euro 1.30Dank dem fixen Wechselkurs den herrlichen Winterurlaub geniessen. DieAktion "Grächen Euro 1.30" erfreut sich grosser Beliebtheit,beinhaltet Übernachtungen in den teilnehmenden Hotels undFerienwohnungen, Skipässe und Fahrten mit der Märchen-Gondelbahn,Sportgeschäfte, Souvenirshops, Skischulen und ein spannendesAnimationsprogramm. Gültigkeit:5. bis 25. Januar 201916. März - 22. April 2019Pressekontakt:Grächen & St. Niklaus Tourismus & GewerbeDorfplatz3925 Grächenwww.graechen.chinfo@graechen.ch+41 (0)27 955 60 60Original-Content von: Grächen und St. Niklaus Tourismus und Gewerbe, übermittelt durch news aktuell