Grab: Rekordverdächtige SPAC-Fusion!

Grab Holdings Inc, das von der SoftBank Group Corp (OTC: SFTBF) unterstützte Ride-Hailing-Unternehmen mit Hauptsitz in Singapur, das acht Länder in Südostasien bedient, hat Pläne für einen Börsengang in einer Transaktion angekündigt, die die größte SPAC-Fusion aller Zeiten sein wird.

Was geschah

Grab fusioniert mit Altimeter Growth Corp. (NASDAQ: AGC) in einem Deal, der Grab mit einem anfänglichen Pro-forma-Eigenkapitalwert von ca. $39,6 Mrd. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung