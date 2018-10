Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -GoverMedia Plus Canada Corp ("GoverMedia" oder das "Unternehmen")freut sich, sein auf Investor News Network veröffentlichtes aktuellesUnternehmensprofil melden zu können.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/648491/GoverMedia_Plus_Logo.jpg )Bitte klicken Sie auf den Link: GoverMedia Plus corporate profileon INN (https://investingnews.com/company-profiles/govermedia-russian-retail-market/?utm_source=WhatCountsEmail&utm_medium=email&utm_campaign=GoverMedia Company Spotlight Oct 1 2018INN_FullListINN CompanySpotlight), um das vollständige Unternehmensprofil zu lesen.Roland Bopp, CEO, sagte: "Wir sind erfreut, unsere neuestenEntwicklungen und unseren Fortschritt auf Investor News Network zupräsentieren. Da GoverMedias Online-Nutzerbasis undPartnerschafts-Ökosystem schnell wächst, ist es unser Ziel, dieInvestoren-Community zu informieren und auf dem Laufenden zu halten."Über GoverMedia Plus Canada Corp.GoverMedia Plus Canada Corp. ist eine kanadische Dachgesellschaftmit einer zu 100-Prozent unternehmenseigenen russischenTechnologie-Tochtergesellschaft. GoverMedia hat eine volleinsatzfähige, moderne Internetplattform entwickelt, dieAll-Inclusive-Online-Services wie E-Commerce, Social Media,Multimedia, Unternehmensauktionen, Unternehmensdatenbank,Messaging-Plattform und Crowdfunding bietet. Wir sind überzeugt, dassdie GoverMedia-Plattform die erste und einzige Internetplattform ist,die eine derart breite Palette von Online-Diensten bietet, die überein einziges Konto zugänglich sind. Das Management und die Beraterdes Unternehmens verfügen über umfassendes Know-how in den BereichenTelekommunikation, Spitzentechnologie, Unternehmensentwicklung undFinanzen. http://www.gm.plus und http://www.govermedia.plus.Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter AussagenDie in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen können bestimmtezukunftsgerichtete Aussagen über mögliche Entwicklungen enthalten,die die Geschäftstätigkeit, die Prognosen, die Finanzlage und andereAspekte von GoverMedia beeinflussen. Die Verwendung von Wörtern wie"werden", "könnten", "erwarten", "beabsichtigen", "planen" undähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Informationenhinweisen. Diese Aussagen umfassen auch die Nachricht, dass dasUnternehmen den Handel an der CSE wieder aufnehmen wird. Dietatsächlichen Ergebnisse der spezifischen Themen in dieserPressemitteilung und die Betriebstätigkeit des Unternehmens imAllgemeinen können sich erheblich von den Prognosen in solchenzukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Obwohl solche Aussagenzum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung von derUnternehmensführung von GoverMedia nach bestem Wissen gemacht wurden,können sich aufgrund von Geschäftsrisiken und Unsicherheitenerhebliche Abweichungen in Bezug auf Ausmaß, Zeitpunkt und andereFaktoren ergeben, zu denen unter anderem auch GoverMediasAbhängigkeit von Dritten, die allgemeine Markt- und Wirtschaftslage,technische Faktoren, die Verfügbarkeit von Fremdkapital, der Erhaltvon Einnahmen sowie andere Faktoren zählen, von denen viele außerhalbder Kontrolle von GoverMedia liegen. GoverMedia lehnt jeglicheVerpflichtung zur Aktualisierung von Informationen ab, die inzukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, sofern dies von dengeltenden Wertpapiergesetzen nicht vorgeschrieben wird.Um mehr zu erfahren, wenden Sie sich bitte an:Roland J. BoppPresident und CEOTel.: +1-(888)-672-4415Original-Content von: GoverMedia Plus Canada Corp., übermittelt durch news aktuell