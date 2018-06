GoverMedia Plus Canada Corp. kündigt Pläne zur strategischen Integration der Blockchain Technologie in sein Ökosystem an

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -GoverMedia Plus Canada Corp. (CSE: MPLS) (FWB: 48G) (WKN: A2JF6W)("GoverMedia" oder das "Unternehmen"), verfolgt mehrere neuestrategische Initiativen, um die Blockchain-Technologie in seinOnline-Ökosystem zu integrieren. GoverMedia möchte sich alskryptowährungsfreundliche Plattform positionieren, um den ungedecktenBedarf im russischen E-Commerce-Markt zu befriedigen. Die Erweiterungder Zahlungslösungen um wichtige Kryptowährungen ist einAngebot anprofessionelle Nutzer, sich nahtlos in bestehendenBlockchain-Communities einzubinden. Dies stellt ein attraktives neuesAngebot von GoverMedia dar.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/648491/GoverMedia_Plus_Logo.jpg )Die strategischen Möglichkeiten, die GoverMedia in Bezug auf dieBlockchain-Technologie verfolgt, beinhalten:1. Verarbeitung von Transaktionen mit Kryptowährung: Akzeptanz derwichtigsten Kryptowährungen für E-Commerce-Transaktionenkombiniert mit unmittelbarer Kryptowährungs-Fiatgeld-Umrechnung,Back-Office- und Buchhaltungsdienstleistungen für Online-Händler2. Launchpad-Plattform für Blockchain: Marketing- undBeratungsleistungen zur Unterstützung von Blockchain-Projekten imFrühstadium bei der Erreichung ihrer Ziele3. Handel mit Kryptowährungen: Zugang zu umfassenden Umtauschdienstenfür Kryptowährungen4. Smart Contracts: Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zurUmsetzung von Softwareprotokollen zur digitalen Vertragsabwicklungohne Eingriffe Dritter und als SaaS für unsere KundenRoland J. Bopp, CEO von GoverMedia, sagte dazu: "Wir freuen uns,neue dezentrale Blockchain-Technologien in unser Internet-Ökosystemzu integrieren. Unser Team bei GoverMedia besteht aus einigen derführenden Programmierer und Softwareentwickler im Blockchain-Bereich.Die Verbraucher von heute sind technologisch versiert und wollen zuihren eigenen Bedingungen einkaufen. Seit Gründung des Unternehmenswar es unsere Absicht, in den Blockchain- und Kryptowährungsbereichvorzudringen. Wir glauben, dass wir mit den geplanten Aktivitäten inunserer Pipeline unser Angebot erweitern und damit dieBenutzerfreundlichkeit und das Engagement steigern sowie neue Kundenfür unsere hochmoderne Plattform gewinnen werden. Dies eröffnetGoverMedia Plus einen brandneuen Markt, der mit unseren aktuellenAngeboten sehr kompatibel ist. Wir gehen davon aus, dass unsereUmsätze in Zukunft steigen werden, wenn diese zusätzlichen Angebotean Dynamik gewinnen.."Um die Nachrichten weiter zu lesen, klicken Sie bitte hier(https://www.gm.plus/pr8)Pressekontakt:Roland J. BoppPresident and CEO+1-888-672-4415Original-Content von: GoverMedia, übermittelt durch news aktuell