GoverMedia Plus Canada Corp. gibt kommerzielle Neuigkeiten und Fortschritt bekannt

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -GoverMedia Plus Canada Corp. (CSE: MPLS) (FWB: 48G) (WKN: A2JF6W)("GoverMedia" oder das "Unternehmen"), freut sich, heute diefolgenden kommerziellen und geschäftlichen Neuigkeitenbekanntzugeben:- Die Anzahl der registrierten Nutzer im Internetökosystem desUnternehmens hat heute 180.000 erreicht, gegenüber der Anzahl von140.000 aktiven Nutzern, die am 15. Mai 2018 bekanntgegeben wurde.- Das Unternehmen hat einen strategischen Weg etabliert, um seinGeschäft in China zu entwickeln. Hierzu hat GoverMedia mit zweistrategischen Geschäftspartnern in China Gespräche aufgenommen mitder Absicht, eine kommerzielle Partnerschaft mit ihnen einzugehen.- GoverMedia hat eine hundertprozentige US-Tochtergesellschaft namensMedia Plus USA für den Zweck gegründet, Inhalte auf demnordamerikanischen Markt zu vertreiben.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/648491/GoverMedia_Plus_Logo.jpg )GoverMedia hat vor kurzem eine Präsentation über sein Unternehmenim Rahmen eines Wirtschaftsbesuchs bei der kasachischenGeschäftsgemeinschaft und staatlichen Einrichtungen gehalten, diekleine und mittelständische Unternehmen und die wirtschaftlicheEntwicklung in der Republik Kasachstan unterstützen.Der Zweck dieses Wirtschaftsbesuchs war, in neue Märkteeinzutreten und die Präsenz in wichtigen asiatischen Märkten zuerhöhen sowie Handels- und Geschäftsgelegenheiten für bestehendeNutzer der Plattform auszuweiten. Kasachstan ist ein großerlogistischer Umschlagplatz zwischen Russland und China. Daher ist diePartnerschaft mit Kasachstan ein strategisch wichtiger Schritt aufdem Wachstumsweg hin zum chinesischen Markt.Zum Abschluss begann das Unternehmen nach der Unterzeichnung einerVereinbarung mit der lettischen Handelskammer, die Arbeitsgruppe"GoverMedia Plus-Lettland-China" für den Aufbau vonHandelsbeziehungen einzurichten.CEO Roland J. Bopp kommentierte: "Es war immer unsere Ambition,weltweit zu expandieren. In nur wenigen Monaten haben wir unserekommerzielle Präsenz in den Eintrittspunkten von drei strategischengeografischen Zielen etabliert: Europa (durch die Absichtserklärungmit der lettischen Handelskammer), Nordamerika (durch die Gründungvon Media Plus USA), China (durch Geschäftsentwicklung in Kasachstanund strategische Beziehungen mit unseren chinesischen Partnern). ImHinblick auf unser schnelles Wachstum sowie den Gelegenheiten imgrenzüberschreitenden E-Trade in diesen Regionen sind wirzuversichtlich, dass diese Entwicklungen weitere Einnahmequellenbieten werden, die in einem sehr kurzem Zeitraum erschlossen werdenkönnen. Ich bin begeistert von unserem Wachstum der letzten Zeit undes erinnert mich an meine frühere Führungserfahrung bei der DeutschenTelekom während ihres rapiden Wachstumszeitraums."Um die vollständige Pressemitteilung zu lesen, klicken Sie bittehier (https://www.gm.plus/business-progress).Pressekontakt:Roland J. BoppPresident und CEO+1(888)672-4415Original-Content von: GoverMedia Plus Canada Corp., übermittelt durch news aktuell