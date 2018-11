GoverMedia Plus Canada Corp. gibt Absichtserklärung zur Übernahme der Kryptowährungsbörse EXMO bekannt

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -Govermedia Plus Canada Corp. (CSE: MPLS) (FWB: 48G) (WKN: A2JF6W)("Govermedia" oder die "Gesellschaft") freut sich, heute bekanntgebenzu können, dass sie eine unverbindliche Absichtserklärung (Letter ofIntent, LOI) gegenüber der EXMO, einer der größten europäischenKryptowährungsbörsen, abgegeben hat. Dieser LOI räumt dem Unternehmenfür einen Zeitraum von bis zu 180 Tagen Exklusivrechte bei derAushandlung der Transaktion ein. Nach Abschluss der Transaktion wirddas Verbundunternehmen die Geschäfte der EXMO weiterführen.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/648491/GoverMedia_Plus_Logo.jpg )Gemäß der Absichtserklärung haben die Parteien haben vereinbart,sich nach besten Kräften zu bemühen, eine Struktur für dievorgeschlagene Transaktion zu formulieren, die so gestaltet werdensoll, dass sie alle notwendigen rechtlichen und regulatorischenAnforderungen erfüllt und möglichst kostengünstig durchgeführt wird.Es wird erwartet, dass die endgültige Struktur der Transaktion durcheine endgültige Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und der EXMOdefiniert und Zusicherungen, Gewährleistungen und Absprachen umfasst,die für eine Transaktion dieser Art charakteristisch sind. Hierbeiwerden die üblichen Voraussetzungen zugrunde gelegt, darunter auchdie Erfüllung der Sorgfaltspflicht und des Eingangs dererforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen, wie z. B der CSE undder Aktionäre von GoverMedia.Roland J. Bopp, CEO von GoverMedia, kommentierte: "Ich freue michsehr, die beabsichtigte Geschäftsverbindung mit der EXMO, einer dergrößten europäischen Kryptowährungsbörsen, anzukündigen. Dies ist einweiterer Schritt zu der öffentlich bereits angekündigtenstrategischen Partnerschaft unserer Gesellschaft. Nach demerfolgreichen Abschluss der Fusion wird das Unternehmen über 2,0Millionen aktive Nutzer haben und eine hervorragende Plattformbieten, um den Umsatz weiter zu steigern und die Betriebsergebnissein den europäischen, nordamerikanischen und asiatischen Märkten zuverbessern. Dies wird ein wichtiger Schritt für unser Unternehmensein, während wir uns auf starke, weltweit führende Unternehmungenmit der Größenordnung und der finanziellen Flexibilität hinentwickeln, die uns eine langfristige Wertschöpfung ermöglichenwerden."Sergey Zhdanov, CEO der EXMO, kommentierte: "Wir von der EXMObetrachten diese Geschäftsverbindung als eine perfekte Gelegenheit,unser Team zu stärken und unseren Einfluss auf den universellen Marktfür Kryptowährungen zu erhöhen. Wir freuen uns sehr über diesePartnerschaft, denn sie ermöglicht uns tiefere Einblicke zu Zweckender Entscheidungsfindung und bietet unseren Kunden die besteInfrastruktur und maximale Sicherheit. Dieser Zusammenschluss wirduns dabei helfen, eines unserer Hauptziele zu erreichen: zu einem derglaubwürdigsten und zuverlässigsten Unternehmen auf dem Kryptomarktzu werden."Um die vollständige Pressemitteilung zu lesen, klicken Sie hier(https://www.gm.plus/exmo-loi).Roland J. BoppPresident und CEO+1-888-672-4415Original-Content von: GoverMedia Plus Canada Corp., übermittelt durch news aktuell