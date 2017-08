Gottstein/FREIE WÄHLER fordert Beibehaltung von Grenzkontrollen

München (ots) - Eva Gottstein, stellvertretende Vorsitzende desInnenausschusses und sicherheitspolitische Sprecherin der FREIENWÄHLER im bayerischen Landtag, zur Meldung "Seehofer kritisiertBrüssels «Nein» zu längeren Grenzkontrollen":"Auch wir FREIE WÄHLER fordern die Beibehaltung der Kontrollen anden bayerischen Grenzen. Wir wissen um die extreme Mehrbelastung, diedadurch für die bayerische Polizei entsteht. Solange die europäischenGrenzen nicht nachhaltig kontrolliert werden, ist diese Selbsthilfejedoch unverzichtbar. Anscheinend will man seitens der EU-Behördenvom Versagen im eigenen Bereich ablenken. Dazu gehört auch, dass manbei der solidarischen europaweiten Verteilung der Flüchtlinge nochkeinen Schritt weitergekommen ist. Unser Dank gilt der Bundes- undLandespolizei, die mit viel Engagement und Kompetenz auch in dieserUrlaubszeit kontrolliert, wer in unser Land einreist, und dies -unter Vermeidung allzu großer Staus - erfolgreich durchführt."Pressekontakt:Der Pressesprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktionim Bayerischen LandtagDirk Oberjasper, Maximilianeum, 81627 MünchenTel. 089 / 4126 - 2941, dirk.oberjasper@fw-landtag.deOriginal-Content von: Freie W?hler Landtagsfraktion Bayern, übermittelt durch news aktuell