"Gottschalks große 80er-Show" im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Nach dem Erfolg seiner 68er-Show geht Thomas Gottschalk erneut aufmusikalische Zeitreise. Gemeinsam mit Zeitzeugen, Musikern und Gästenblickt er am Samstag, 26. Oktober 2019, um 20.15 Uhr im ZDF zurückauf ein ganzes Jahrzehnt: die 80er-Jahre."Gottschalks große 80er-Show" ist eine Hommage an einunvergessliches Jahrzehnt, in dem unter anderem in der Popkultur vielpassiert ist und Musikgeschichte geschrieben wurde. Einige Stars der80er sind an diesem Abend noch einmal live zu erleben: Kim Wilde,Nick Kershaw, Paul Young, NDW-Star Peter Schilling, Thomas Anders,Katrina Leskanich, bekannt als Leadsängerin der Band Katrina And TheWaves, und Heinz Rudolf Kunze präsentieren ihre Hits von damals.Eine besondere Überraschung ist der Auftritt der "80s Pioneers":Mit Marc Almond von Soft Cell, T' Pau-Sängerin Carol Decker, demSänger der Cutting Crew, Nick van Eede, und Steve Norman von SpandauBallet haben sich vier Musik-Größen für ein Medley ihrer Erfolgstitelzusammengeschlossen. Begleitet werden sie von der Fernsehbandheavytones. Weitere Highlights sind ein gemeinsamer Auftritt von MaxGiesinger und Klaus Meine mit "Wind of Change" und Nicole im Duettmit Heinz Rudolf Kunze mit "Dein ist mein ganzes Herz". Einebesondere Show mit Songs der Musiklegende Tina Turner zaubern dieDarsteller des Musicals "Tina" auf die Bühne. Außerdem schwelgenKatarina Witt, Mike Krüger, Barbara Wussow und Klaus Meine inErinnerungen an eine ereignisreiche Zeit.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/gottschalksPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/gottschalks-grosse-80er-show/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell