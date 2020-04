Gottesdienstverbote - Wunsch nach Gemeinschaft

Straubing (ots) - Doch auf Dauer ist der gemeinsam gefeierte Gottesdienst nicht zu ersetzen. Glaubensfeste sind integraler Bestandteil fast aller religiösen Gemeinschaften. Sie geben Hoffnung, spenden Trost, machen Freude. Dabei kommt es nicht unbedingt auf die Größe der Gemeinschaft an, auf die Gemeinschaft an sich aber eben schon. Es braucht also Lösungen, gemeinschaftliche Gottesdienste auf absehbare Zeit in Deutschland wieder zuzulassen. Auch im Hinblick auf Taufen, Trauungen und vor allem Beerdigungen. Denn der Ausnahmezustand wird nicht in wenigen Wochen beendet sein.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122668/4574020OTS: Straubinger TagblattOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell