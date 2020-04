Gottesdienst zur Weihe des sächsischen Landesbischofs live im MDR

Leipzig (ots) - Die öffentliche Amtseinführung von Tobias Bilz als evangelischer Landesbischof in Sachsen wird wegen der Corona-Krise nur im kleinen Kreis gefeiert. Der MDR überträgt diesen besonderen Gottesdienst am Samstag, 25. April, ab 12.00 Uhr live im Fernsehen und parallel bei MDR SACHSEN EXTRA auf DAB+ sowie bei MDR.DE als Livestream mit Gebärdensprache.Die öffentliche Amtseinführung von Tobias Bilz als evangelischer Landesbischof in Sachsen wird wegen der Corona-Krise nur im kleinen Kreis gefeiert. Der MDR überträgt diesen besonderen Gottesdienst am Samstag, 25. April, ab 12.00 Uhr live im Fernsehen sowie bei MDR.DE als Livestream mit Gebärdensprache.Tobias Bilz war Ende Februar von der sächsischen Landessynode mit deutlicher Mehrheit zum Nachfolger von Carsten Rentzing gewählt worden. Der neue Landesbischof stammt aus dem sächsischen Dornreichenbach. Vor seiner Berufung zum Oberlandeskirchenrat war er elf Jahre sächsischer Landesjugendpfarrer und davor Gemeindepfarrer im Erzgebirge.Am Samstag, 25. April, wird Tobias Bilz vom Leitenden Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), Landesbischof Ralf Meister aus Hannover, in sein neues Amt eingeführt. Angesichts der Einschränkungen in Corona-Zeiten können nur 15 Besucherinnen und Besucher - darunter Mitglieder der Familie sowie einzelne Vertreter aus Ökumene und Öffentlichkeit - an diesem Einführungsgottesdienst teilnehmen. Die Weihe findet im Hohen Chor des Meißner Doms statt - einem der zentralen Orte der sächsischen Kirchengeschichte. Seit 1581 ist der Dom evangelisch und heute die Predigtkirche des Bischofs.In der sächsischen Landeskirche ist der Bischof oberster Seelsorger für die Pfarrerinnen und Pfarrer und zudem verantwortlich für deren Ausbildung und Ordination. Außerdem repräsentiert er die Landeskirche in der Öffentlichkeit und pflegt Verbindungen zu den anderen christlichen Kirchen in Deutschland. Zur sächsischen Landeskirche gehören rund 677.000 Christen.Aufgrund des besonderen Anlasses und der ungewöhnlichen Bedingungen, unter denen die Bischofsweihe stattfindet, bietet der MDR diesen Gottesdienst erstmals im Livestream mit Gebärdensprache an. Diese Fassung ist anschließend in der Mediathek abrufbar.Weitere Informationen zu Religion und Gesellschaft sind unter https://www.mdr.de/religion abrufbar.Aktualisierte Version vom 23.04.2020, 11:40Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich, Tel.: (0341) 3 0065 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4578494OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell