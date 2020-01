Gott braucht keine Religion - Hans Ulrich Oggenfuss veröffentlicht neues Buch

Zug, Schweiz (ots) - Die Geschichte der Menschheit gleicht einem düsteren Krimimit ungewissem Ausgang. Mehr denn je sucht der heutige Mensch deshalb nachKlarheit und Orientierung in den grundlegenden Fragen zum Woher, Wozu und Wohinseiner Existenz. Die grossen Ideologien - Religionen, Sozialutopien,Evolutionslehre - haben als Sinnstifter bis heute leider weitgehend versagt.Zehn Jahren Praxis als Pfarrer in einer Stadtgemeinde von Zürich zeigten HansUlrich Oggenfuss die Grenzen der institutionellen Religion auf. DieUnterscheidung zwischen Kirchenzugehörigkeit und persönlichem Glauben wurde fürihn deshalb zu einem zentralen Anliegen.Herr Oggenfuss entfaltet eine neue Sicht auf das schwierigste Buch derWeltliteratur - die Bibel. Ihr roter Faden ist eine Heilsgeschichte, die nichtnur auf historischen Zeugnissen und auf Glauben beruht, sondern mit demPlasma-Universum und der Katastrophenlehre auch wissenschaftlich nachvollziehbarwird. Sie führt den Leser zur Begegnung mit dem Gott von Wahrheit, Liebe undGerechtigkeit und damit zur tieferen Bestimmung seines Lebens.Über die Jahre verstärkte sich sein Wunsch, die Sinnfrage glaubhaft beantwortenzu können, um den Ratsuchenden eine Orientierung zum Woher, Wozu und Wohin zuvermitteln. Die Gewissheit über die tiefere Bestimmung des Lebens war ihm dabeiein starkes Leitmotiv. Dieses Buch steht für die Lebensvision des Verfassers,der nun seine Aufgabe erfüllt sieht - durchaus im Bewusstsein, damit auchzwischen manche Fronten zu geraten.Gott braucht keine Religion, Hans Ulrich Oggenfuss, gebunden, 282 Seiten, EUR24.80 und CHF 29.60Das Angebot von Mein Buch richtet sich an Autoren, die unsere Hilfe dabeiwünschen ein professionell erstelltes Buch auf den Buchmarkt zu bringen, dasweltweit für alle Leser erhältlich ist. Auch nach Erscheinen des Buches erhaltendie Autoren auch noch unsere Unterstützung.Über Mein Buch Erfahren Sie mehr unter: www.meinbu.chMein Buch ist ein Imprint der Europäische Verlagsgesellschaft GmbH Rosenbergweg7a, CH-6300 Zug www.europaeische-verlagsgesellschaften.chPressekontakt:Ansprechpartner Sabine FinnernOrganisation Mein BuchEmailadresse Info@MeinBu.chWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140849/4504122OTS: MeinBuchOriginal-Content von: MeinBuch, übermittelt durch news aktuell