GotoSailing.com bei der boot Düsseldorf von 18.-21.01.2020

Oberhausen (ots) - Anlässlich der renommierten Bootsmesse verlost die Segel- undYacht-Buchungsplattform www.gotosailing.com Chartergutscheine im Gesamtwert von6.000 Euro.Mit über 5.000 Yachten von mehr als 120 Charter-Unternehmen, die in mehr als 200Zielen in Kroatien, Griechenland, Türkei, Italien oder Spanien verfügbar sind,zählt die Charterplattform GotoSailing.com zu den größten ihrer Art. Einzigartigmacht sie jedoch die 100%ige Onlinebuchbarkeit zu sehr attraktiven Preisen. Mitnur einem Mausklick können zum gewünschten Boot weitere Serviceleistungen wieTransitlog, Außenbordmotoren, Relingnetz für den Urlaub mit kleinen Kindern oderumfassende Pantaenius-Versicherungspakete dazu gebucht werden. Jetzt wurde derServicebereich erneut erweitert. Regionalmanager Ulrich Küppers: "Ab sofortkann der preiswerteste Flug zum nächstgelegenen Flughafen gleich mitgebuchtwerden. Das erleichtert die Logistik um einiges, spart Bürokratie und Zeit."Auf der boot Düsseldorf präsentiert GotoSailing.com die umfangreichenMöglichkeiten in der Halle 13/C33. Das Gewinnspiel mit gestaffeltenChartergutscheinen läuft aktuell auf www.gotosailing.com. 1. Platz: 3.000 Euro,2. Platz: 2.000 Euro, 3. Platz: 1.000 Euro.Kontakt:Ulrich Küppers, Regional ManagerD.A.CHGSM: +49 176 11 777 999, Tel: +49 208 883 698 36Email:uk@gotosailing.com,www.gotosailing.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/81081/4491099OTS: PRESSETEXTER Text- und Kommunikationsagentur GmbH