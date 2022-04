Gotion High-tech veröffentlicht ESG-Bericht 2021, setzt ESG-Strategie um und schafft zeitgleich einen vollständigen grünen Zyklus für Gotion

Hefei, China (ots/PRNewswire) -Vor kurzem hat Gotion High-tech den jährlichen Finanzbericht für das Jahr 2021 veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass das Unternehmen eine CO2-arme Entwicklung durch ein grünes Büro, Solar-Photovoltaik, Umrüstung von Geräten und andere Maßnahmen umgesetzt und insgesamt 12,08 Millionen Yuan gespendet hat, um seiner sozialen Verantwortung gerecht zu werden.Während der Berichtsperiode hat das Unternehmen aktiv auf das globale Ziel der Klimaneutralität reagiert, die Mission „grüne Energie zugänglich und nachhaltig zu machen" konsequent umgesetzt, an der grünen Führung und der CO2-armen Entwicklung festgehalten, weiterhin in Energieeinsparung und Umweltschutz investiert, eine qualitativ hochwertige Entwicklung und ökologischen Umweltschutz gefördert und einen vollständigen grünen Zyklus für Gotion geschaffen.Gotion High-Tech hat eine ganze Industriekette aufgebaut, die von der Materialseite über die Batterieseite und die Kundenseite bis hin zur Recyclingseite reicht, und hat Recycling und Nutzung von der Ressourcenentwicklung bis hin zur Energiespeicherung und schließlich zur Energierückgewinnung erreicht. Die Lithiumerz-Rohstoffbasis in Yichun, das CO2-freie Anodenwerk in der Inneren Mongolei und die Batterierecyclingprojekte in Feidong und Lujiang sind die Maßnahmen, die Gotion zur Entwicklung einer grünen und CO2-armen Industrie ergriffen hat. Durch die Förderung von grünen Büros, Photovoltaik-Projekten, schlanken Verbesserungsprojekten, Aufrüstung und Modernisierung der Ausrüstung in der täglichen Produktion, im Betrieb und im Management konnte der jährliche Energieverbrauch um 23 % gesenkt werden. Bei der Batterieherstellung werden umweltfreundliche Produktionsverfahren und ein optimiertes Komponentendesign eingesetzt, um die Verpackungskosten in den Modulen und Batteriepacks zu senken. Insgesamt wurden die jährlichen CO2-Emissionen um 27.869 Tonnen reduziert.Neben der Schaffung von wirtschaftlichem Wert betrachtet Gotion High-tech auch die aktive Übernahme von sozialer Verantwortung als einen wichtigen Teil des positiven Kreislaufs von Betrieb und Management. Im Jahr 2021 hat Gotion insgesamt 12,08 Millionen Yuan für die Bekämpfung von Überschwemmungen, die Bildung und das öffentliche Wohl gespendet.Pressekontakt:Changcun Zhao,+86-13166397374,zhaochangcun@gotion.com.cnOriginal-Content von: Gotion High-Tech, übermittelt durch news aktuell